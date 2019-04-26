Духовник Карауловой: она никакая не террористка и никогда ею не была

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Настоятель Троицкого храма протоиерей Алексей Уминский, который навещал в СИЗО, а затем в колонии Варвару Караулову, осуждённую в 2016 году за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*, рассказал RT об общении с девушкой.
Духовник Карауловой: она никакая не террористка и никогда ею не была
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Знакомство произошло ещё в Москве — в СИЗО «Лефортово». Уже было понятно, что скоро её этапируют. Для неё всё это было таким потрясением — арест, суд и СИЗО. И она ужасно переживала», — сказал он.

По его словам, один из адвокатов Карауловой, которая является прихожанкой храма, посоветовала ей встретиться со священником.

«Варя согласилась для начала просто побеседовать… Мы с ней проговорили около трёх часов, и, видимо, эта беседа её как-то тронула. Я думаю, что она была уже внутренне к этому готова, потому что она очень неглупый человек. Более того, она училась на философском факультете, поэтому нам было о чём поговорить», — добавил Усминский.

Как отметил настоятель храма, он приходил к ней «ещё не раз, и в конце концов и она стала готова исповедоваться и причащаться».

Он также ответил на вопрос о том, что Караулова не признаёт себя виновной в терроризме.

«Она никакая не террористка и никогда ею не была. О чём тут говорить? Но она раскаивается, без сомнения, и сожалеет о ситуации, в которой оказались её родители и она сама. Сейчас она повзрослела настолько, что уже не повторит подобных ошибок», — подчеркнул он.

16 апреля суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой.

В мае 2015 года девушка пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, чтобы примкнуть к террористам. 

Полная версия интервью с настоятелем Троицкого храма — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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