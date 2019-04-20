В следующий раз — только в ноябре: в Роструде напомнили о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут длинные выходные. Благодаря Дню весны и труда можно будет отдохнуть пять дней (с 1 по 5 мая), затем ещё четыре дня (с 9 по 12 мая). Всего в мае будет 13 выходных дней — на один день меньше, чем в январе. В Роструде напомнили, что в следующий раз больше двух нерабочих дней подряд выпадут только в ноябре в День народного единства.

В начале мая россиян ждут выходные протяжённостью пять дней. В следующий раз возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябрьские праздники, напомнили в пресс-службе Роструда.

«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днём Победы. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — с 2 по 4 ноября», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Роструд отметил, что продолжительность предпраздничных рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на час.

В 2019 году в мае оказалось 13 выходных из 31 календарного дня месяца. Больше нерабочих дней выпало лишь на январь — тогда россияне отдыхали 14 дней из 31 календарного.

Отметим, что в мае 2018 года выходных дней было меньше, но праздники начались раньше — с 29 апреля. Из-за переноса нерабочих дней россияне отдыхали четыре дня (29 апреля — 2 мая). В День Победы в 2018 году был лишь один свободный день, поскольку праздник выпал на середину недели.

В 2019 году похожая ситуация с Днём России (12 июня): этот праздник также выпадает на середину недели. Рабочий день 11 июня будет считаться предпраздничным и будет сокращён на один час.

В 2018 году в День России была возможность отдохнуть сразу три дня, отработав предварительно шестидневную неделю, — с 10 по 12 июня.

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118 выходных в году

В производственном календаре на 2019 год значатся 247 рабочих дней (шесть из них — укороченные) и 118 выходных (в том числе 14 праздничных дней). Календарь утвердили в октябре 2018 года.

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До этого, в сентябре, трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой одобрила перенос выходных дней в 2019 году.

Примечательно, что в 2019 году 10 мая объявили нерабочим днём из-за переноса на эту дату другого выходного. Так, праздничное 23 февраля выпало на субботу. В соответствии с установленным порядком, выходной день переместили на 10 мая.

В промежутке между новогодними и майскими праздниками россияне отдохнули три дня подряд в марте — с 8 по 10.

Инициативы Госдумы

Российские парламентарии систематически предлагают реформировать сложившуюся структуру праздников. Годом ранее представители КПРФ и ЛДПР предлагали существенно перераспределить и сократить перечень выходных дней в России, однако их коллеги отклонили инициативы обеих партий.

В начале 2019 года в Госдуме предложили разрешить россиянам самим выбирать, когда пользоваться самыми продолжительными праздниками — новогодними каникулами. Об этом заявил зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов.

Как и другие парламентарии до него, Чернышов обосновал необходимость перемен чрезмерным количеством выходных дней.

«Сделать свободные выходные, когда человек мог бы свободно добавить определённое количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких-либо потерь в любой день», — рассказал депутат агентству «Москва».

Он уточнил, что следует позволить людям свободно выбирать: уходить ли на новогодние каникулы или работать с 1 января.

По мнению парламентария, это позволит избежать сложного периода адаптации к рабочему графику после продолжительного отдыха.

Позднее в Совете Федерации не исключили, что продолжительность новогодних каникул в России может быть пересмотрена, в том числе с учётом предложений депутатского корпуса о предпочтениях самих россиян. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

Однако парламентарий заметил, что с подобными нововведениями будет сложно организовать «слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства».

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что чрезмерно продолжительные новогодние праздники негативно сказываются на экономике России.

«У нас праздники очень длинные, для экономики это плохо. Я, как председатель правительства, не могу этого не отметить», — приводит слова Медведева Интерфакс. Премьер добавил, что 14 дней страна «мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает».