Онищенко вновь раскритиковал продолжительные новогодние праздники в России
- РИА Новости
«Похоже, моё определение новогодних каникул, которое за последние лет десять стало, как теперь принято говорить, мемом, по-прежнему актуально», — сказал он.
Как напомнил депутат, он называет этот период «декадой ужаса».
«И должен сказать, что затяжные новогодние празднования иначе как анахронизмом назвать нельзя», — отметил Онищенко.
По его словам, необходимо возвращаться к советской практике, когда 31 декабря люди работали неполный рабочий день, 1 января отсыпались, а 2 января шли на работу.
«Но поскольку на 2019 год решение уже принято, советую нашим гражданам заранее выработать программы семейного отдыха в той климатической зоне, в которой они живут. Нужно постараться максимально использовать эти дни для активного здорового отдыха — тогда мы принесём пользу и себе, и нашей экономике, и стране», — заключил он.
Ранее российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, одобрила перенос выходных дней в 2019 году.
Также депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН прокомментировал это решение.