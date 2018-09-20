Онищенко вновь раскритиковал продолжительные новогодние праздники в России

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН вновь раскритиковал продолжительные новогодние праздники в России.
Онищенко вновь раскритиковал продолжительные новогодние праздники в России
  • РИА Новости

«Похоже, моё определение новогодних каникул, которое за последние лет десять стало, как теперь принято говорить, мемом, по-прежнему актуально», — сказал он.

Как напомнил депутат, он называет этот период «декадой ужаса».

«И должен сказать, что затяжные новогодние празднования иначе как анахронизмом назвать нельзя», — отметил Онищенко.

По его словам, необходимо возвращаться к советской практике, когда 31 декабря люди работали неполный рабочий день, 1 января отсыпались, а 2 января шли на работу.

«Но поскольку на 2019 год решение уже принято, советую нашим гражданам заранее выработать программы семейного отдыха в той климатической зоне, в которой они живут. Нужно постараться максимально использовать эти дни для активного здорового отдыха — тогда мы принесём пользу и себе, и нашей экономике, и стране», — заключил он.

Ранее российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, одобрила перенос выходных дней в 2019 году.

Также депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН прокомментировал это решение.

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