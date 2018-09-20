В Госдуме назвали достаточными три-четыре дня отдыха на новогодние праздники

Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН прокомментировал утверждённый перенос выходных в 2019 году.

«При рассмотрении мы будем настаивать на нашем варианте, который считаем рациональным», — сказал он.

Как отметил депутат, лучше дать больше дней на отдых в мае, чтобы граждане провели это время с пользой.

По словам Рашкина, рабочие и выходные дни нужно выстраивать рационально.

«Мы предлагаем три или четыре дня отдыха на новогодние праздники, этого вполне достаточно», — добавил он.

Ранее российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, одобрила перенос выходных дней в 2019 году.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал в беседе с RT эту информацию.