«Обратил внимание на пост Симоньян»: депутат Госдумы внёс законопроект об отмене пошлин на медизделия для личных нужд

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий отмену таможенных пошлин на медицинские товары, приобретённые для личных нужд. Автор документа — первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. По словам депутата, он обратил внимание на проблему, после того как увидел в соцсетях пост главреда RT Маргариты Симоньян. В своём аккаунте в Telegram Симоньян рассказала, с какими трудностями столкнулась, пытаясь ввезти в Россию специальный аппарат для слабовидящих. Особым образом сконструированные очки предназначались для 17-летней Регины Парпиевой — девушки, которая взяла интервью у Владимира Путина в рамках проекта «Мечтай со мной».

В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому предлагается отменить уплату таможенных пошлин и налогов при ввозе в Россию незарегистрированных медицинских изделий, предназначенных исключительно для личного использования конкретным пациентом.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящее время порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы установлен на уровне €500 за одну посылку в месяц. При этом с 1 января 2020 года планируется снижение предельной суммы до €200. Между тем действующее правило не учитывает потребности пациентов, которым необходимо ввозить медицинские изделия исключительно для личного использования.

«Как правило, стоимость подобных медицинских изделий превышает действующие пороги беспошлинного ввоза. Согласно действующим законам, пациентам придётся платить значительно большие суммы за получение таких медицинских изделий. В результате имеющиеся положения создают угрозу здоровью и жизни пациентов на территории Российской Федерации», — указано в пояснительной записке.

Добавим, что на эту проблему обратила внимание Маргарита Симоньян. Главный редактор RT заказала в Израиле за €4,2 тыс. специальные очки с камерой для слепых и слабовидящих, но столкнулась с бюрократическими сложностями на таможне.

«Купили — и столкнулись с чудесным новым законом, согласно которому всё, что заказано в интернете за границей и стоит дороже €500, обкладывается пошлиной в 30% от стоимости. Исключений для жизненно необходимых лекарств и аппаратов, не имеющих аналогов в России, не предусмотрено. То есть купить себе платьице последней коллекции и купить больному ребёнку новые глаза — с точки зрения бюрократии одно и то же», — написала Симоньян в Telegram-канале 28 марта.

Вдобавок требуется собрать большое количество справок, подтверждающих диагноз ребёнка. Кроме того, таможня может по своему усмотрению потребовать и «другие документы». В итоге аппарат всё же оказался на территории РФ — но только «после того, как собрали бумажки, много раз поругались с таможней и заплатили €1,2 тыс.».

Прибор предназначался Регине Парпиевой, 17-летней девушке с редким заболеванием — оптикомиелитом. Очки сильно изменили жизнь Регины. Теперь она может различать лица людей, читать и самостоятельно передвигаться вне дома.

«Прибор не возвращает зрение — он его заменяет. Настолько, насколько это возможно», — заметила Симоньян.

Напомним, что Регина Парпиева — участница проекта «Мечтай со мной», в рамках которого волонтёры помогают осуществить желания тяжелобольных детей. 20 декабря 2018 года её мечту об интервью c интересным человеком осуществил президент России Владимир Путин.

Маргарита Симоньян помогала девушке подготовиться к встрече с главой государства. В ходе самого интервью российский лидер рассказал о президентстве, музыкальных предпочтениях и новогодних подарках.

Кроме того, Путин подарил Регине билеты на концерт симфонического оркестра Мариинского театра в зале «Зарядье», где она сумела побеседовать с дирижёром Валерием Гергиевым.

«Несправедливые таможенные пошлины»

Автором законопроекта, который предполагает освободить от уплаты таможенных пошлин медицинские изделия, приобретённые за рубежом для личного пользования, стал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, несправедливо облагать пошлинами медицинские товары, купленные для личного пользования.

«Я прочитал пост Маргариты Симоньян. Она нашла некое оборудование, которое помогает слепым людям если не полностью стать зрячими, то хотя бы ориентироваться в пространстве. И когда она привезла это устройство в Россию, ей сказали, что нужно доплатить ещё 30%. Я обратил внимание на этот момент и решил выступить с законодательной инициативой», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Впрочем, он отметил, что внесение законопроекта на рассмотрение в Госдуму — лишь первый шаг на пути решения этой проблемы.

«Понятно, что законотворческий процесс сложен: пойдёт процесс голосования, пойдёт процесс изучения, анализа. По крайней мере такая проблема есть, и её нужно законодательно решать», — добавил парламентарий.