Переход на виртуальный формат: в России отменили бумажный СНИЛС

В России перестали выдавать бумажные свидетельства обязательного пенсионного страхования. Теперь страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) будет существовать только в электронном виде. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Нововведение направлено на систематизацию и оптимизацию процесса регистрации граждан в пенсионной системе. При этом уже выданные зелёные карточки остаются в силе.

В России упрощается процедура регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Отныне россияне перестают получать бумажные свидетельства ОПС, на которых указан страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Теперь вся информация будет храниться в электронном виде.

Изменение формата никак не отразится на самом пенсионном обеспечении.

«Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или в управлении ПФР», — говорится в сообщении.

При этом выданные бумажные свидетельства сохраняют свою силу, сдавать или обменивать их не требуется.

Отметим, что законодательный акт «О внесении изменений в Федеральный закон об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» принят Госдумой и Советом Федерации 21 марта и 27 марта соответственно.

Как поясняла заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, переход карточки СНИЛС в виртуальное пространство упростит доступ россиян к системе госуслуг. Все граждане будут оповещены о регистрации в пенсионной системе при помощи электронного или бумажного письма.

«В этом уведомлении будет сообщаться номер индивидуального лицевого счёта, который ведётся в Пенсионном фонде РФ на каждого человека. На этом лицевом счёте будут отражаться все персональные права каждого конкретного лица, то есть все страховые пенсионные взносы, которые начисляет работодатель либо уплачивает сам человек, где бы он ни работал», — сказала Бибикова в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал документ о внесении изменений в законодательный акт об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования.

Отмечается, что новый закон направлен на классификацию сведений о лицах, на которых распространяется ОПС, и на оптимизацию процесса открытия индивидуального лицевого счёта, а также на регламентирование процедур взаимодействия между госорганами. Это делается в том числе для предоставления государственных или муниципальных услуг и реализации мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений.

«Кроме того, Федеральным законом вводится новое понятие — «зарегистрированные лица», на которых, в отличие от застрахованных лиц, обязательное пенсионное страхование не распространяется, однако они регистрируются в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе в целях предоставления им государственных и муниципальных услуг», — говорится в справке государственно-правового управления президента на сайте Кремля.

Цифровой профиль гражданина РФ

Отметим, что в конце марта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило законопроект о создании цифрового профиля россиян, в котором будет сосредоточена совокупность сведений о гражданах и юридических лицах в информационных системах госорганов, в том числе для предоставления госуслуг.

Как отметили в ведомстве, полноценный запуск ожидается в четвёртом квартале 2020 года. При этом уже сейчас не менее 90 млн россиян пользуются порталами Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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«Мы ожидаем, что закон будет принят до конца этого года. Мы запустим соответствующий пилотный проект и ввод в промышленную эксплуатацию всего цифрового профиля с тем функционалом, о котором я рассказал, до конца 2020 года», — заявил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.

Как добавила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в настоящее время в ЕСИА хранится лишь 21 вид сведений о россиянах, но при введении цифрового профиля количество таких атрибутов возрастёт до 57. При этом для минимизации рисков вносить туда весь спектр данных о гражданах не планируется.

«Это вот опасная тема — в одном месте хранить базу всего и вся. Мы пошли по другой методике: цифровой профиль должен хранить только ключевые сведения о гражданине, а вот все остальные должны подтягиваться автоматически из других систем по запросу и не оставаться на хранении в рамках цифрового профиля. Мы считаем, что мы таким образом снижаем риски», — подчеркнула первый заместитель председателя ЦБ.