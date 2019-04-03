В России больше не будут выдавать бумажные СНИЛС

Короткая ссылка
Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, где указан страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Отмечается, что вся информация будет храниться в электронном виде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР). 

Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счёта, по которому они могут получать необходимые услуги.

Как отметили в ПФР, изменения носят исключительно формальный характер, на пенсионном обеспечении это не отразится.

Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.

Как предположил Романов, в будущем электронный паспорт сможет заменить всю имеющуюся у граждан совокупность документов, в том числе гражданский паспорт, загранпаспорт, ИНН, страховое свидетельство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить