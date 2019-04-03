В России больше не будут выдавать бумажные СНИЛС
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счёта, по которому они могут получать необходимые услуги.
Как отметили в ПФР, изменения носят исключительно формальный характер, на пенсионном обеспечении это не отразится.
Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.
Как предположил Романов, в будущем электронный паспорт сможет заменить всю имеющуюся у граждан совокупность документов, в том числе гражданский паспорт, загранпаспорт, ИНН, страховое свидетельство.