В России больше не будут выдавать бумажные СНИЛС

Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, где указан страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Отмечается, что вся информация будет храниться в электронном виде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счёта, по которому они могут получать необходимые услуги.

Как отметили в ПФР, изменения носят исключительно формальный характер, на пенсионном обеспечении это не отразится.

Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.

Как предположил Романов, в будущем электронный паспорт сможет заменить всю имеющуюся у граждан совокупность документов, в том числе гражданский паспорт, загранпаспорт, ИНН, страховое свидетельство.