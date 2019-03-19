Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финансовых услуг в 2018 году

Короткая ссылка
Роспотребнадзор оказал помощь потребителям финансовых услуг и смог вернуть через суды более 250 млн рублей за 2018 год, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финансовых услуг в 2018 году
  • РИА Новости

Всего за отчётный период получено около 23 тыс. жалоб.

По данным Роспотребнадзора, в основном убытки потребителей финансовых услуг происходят из-за навязанных предложений — их призывают подключиться к программе коллективного страхования, купить юридические и другие мнимые услуги.

Если потребитель получает сомнительные предложения, рекомендуется написать претензию на адрес руководства организации. Если нарушения не устранены в добровольном порядке, то можно обратиться в Роспотребнадзор и приложить к жалобе переписку и соответствующие документы.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» обнародовало самые популярные вопросы потребителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить