Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финансовых услуг в 2018 году

Роспотребнадзор оказал помощь потребителям финансовых услуг и смог вернуть через суды более 250 млн рублей за 2018 год, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

Всего за отчётный период получено около 23 тыс. жалоб.

По данным Роспотребнадзора, в основном убытки потребителей финансовых услуг происходят из-за навязанных предложений — их призывают подключиться к программе коллективного страхования, купить юридические и другие мнимые услуги.

Если потребитель получает сомнительные предложения, рекомендуется написать претензию на адрес руководства организации. Если нарушения не устранены в добровольном порядке, то можно обратиться в Роспотребнадзор и приложить к жалобе переписку и соответствующие документы.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» обнародовало самые популярные вопросы потребителей.