Новые руководители: Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Мурманской и Оренбургской областей

Владимир Путин принял отставку губернаторов Мурманской и Оренбургской областей и назначил временных руководителей этих регионов. В Мурманской области пост Марины Ковтун займёт замглавы Минстроя Андрей Чибис, а в Оренбурге Юрия Берга сменит бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. В Кремле отметили, что новые главы субъектов были «в обойме президентского резерва». Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они обладают необходимыми опытом и знаниями.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, а также глава Оренбургской области Юрий Берг обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке.

Ковтун заявила, что не намерена баллотироваться на выборах руководителя региона, назначенных на сентябрь.

«Я не буду участвовать в губернаторских выборах. Считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», — приводит её слова РИА Новости.

Также по теме Замена руководителей: Путин принял отставку губернаторов Алтая и Калмыкии и назначил временных глав регионов Президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия. Глава государства назначил временных глав...

Ковтун руководила регионом с 2012 года. Она отметила, что решение покинуть пост было трудным, однако её досрочная отставка поможет преемнику познакомиться с регионом. Как подчеркнула Ковтун, она вместе со своей командой сформировала «мощный фундамент для развития будущего» и уходит «с чувством удовлетворения и даже гордости».

«Мы много успели сделать за эти семь лет. Безусловно, были недочёты, ошибки — без них никуда, но я считаю, что наши успехи перевешивают наши промахи. Не ошибается тот, кто ничего не делает», — заявила она.

Экс-губернатор в дальнейшем намерена передать дела врио и уйти в отпуск: у неё накопилось 150 отпускных дней. Впоследствии Ковтун планирует уехать из Мурманска в Москву.

Временным руководителем Мурманской области назначен замглавы Минстроя Андрей Чибис.

«Президент провёл рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области», — сообщает пресс-служба Кремля.

Чибис родился в городе Чебоксары в 1979 году, а в 2001-м окончил Московский университет потребительской кооперации.

В начале 2000-х Чибис вёл частную адвокатскую практику, а его карьера на госслужбе началась с должности советника губернатора Рязанской области в 2004 году. С 2006-го он занимал несколько ключевых руководящих должностей в государственных и частных организациях по линии строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

За эти годы Чибис получил обширный опыт работы в региональных и федеральных органах власти. В Минрегионе он отвечал за реализацию мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье».

В 2013 году Андрей Чибис занял пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и стал курировать разработку Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в период до 2020 года.

Сам чиновник считает своё назначение врио губернатора региона «серьёзным вызовом».

«Это огромная ответственность и серьёзный вызов: Мурманская область — стратегически значимый для нашей страны регион с геополитическим, экономическим, туристическим, логистическим, промышленным потенциалом, а самое главное — с талантливыми и стойкими людьми», — написал Чибис в Facebook.

Глава Оренбургской области

21 марта также стало известно о кадровых перестановках в руководстве Оренбургской области. Как отмечалось ранее, губернатор региона Юрий Берг обратился к Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке.

На сайте правительства области опубликовано обращение 65-летнего Берга к оренбуржцам.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных на благо людей», — написал Берг.

Экс-губернатор выразил надежду, что до голосования по выборам нового главы региона остаётся достаточно времени, чтобы новый руководитель смог доказать свою эффективность.

«Обещаю, что, на каких бы постах мне ни пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков», — заключил Берг.

Денис Паслер

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Также по теме Текслер вместо Дубровского: Путин принял отставку губернатора Челябинской области Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона...

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший председатель правительства Свердловской области и руководитель компании «Т-Плюс» Денис Паслер. В Кремле его принял Владимир Путин.

«Владимир Путин провёл рабочую встречу с Денисом Паслером, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области», — сообщает пресс-служба президента.

Паслер родился в городе Североуральск Свердловской области в 1978 году. В 2001 году он окончил Уральский государственный горный университет, позднее продолжил образование в РЭУ им. Плеханова.

С 2008 по 2011 год Паслер был представителем верхней палаты парламента Свердловской области, а в 2011—2012 годах — депутатом регионального Заксобрания. С 2012 по 2016 он возглавлял правительство Свердловской области.

Паслер имеет большой опыт политической деятельности и государственного управления на региональном уровне. Также он много работал на руководящих должностях в бизнесе. Его последнее место работы — крупнейшая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения частная компания «Т Плюс».

Напомним, за последние три дня в досрочную отставку ушли пять глав российских регионов. 20 марта о соответствующем решении сообщили губернатор Алтая Александр Бердников и глава Калмыкии Алексей Орлов. На посты временных руководителей назначены Олег Хорохордин (Алтай) и Бату Хасиков (Калмыкия). Хасиков заявил, что намерен участвовать в выборах главы региона.

Кроме того, 19 марта в отставку ушел глава Челябинской области Борис Дубровский. Временно исполнять обязанности губернатора будет Алексей Текслер.

«В обойме президентского резерва»

О критериях отбора временных глав регионов рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все назначенные управленцы входили в президентский резерв.

«Общая система отбора — они все так или иначе являются участниками или последней, или предпоследних волн общей практики по формированию президентского резерва. Все были, что называется, в обойме президентского резерва», — приводит слова Пескова РИА Новости.

По его словам, дополнительным критерием, безусловно, стал их опыт работы в федеральных и региональных органах власти.

«В данном случае все назначены исполняющими обязанности руководителей регионов, они этим критериям соответствуют», — заключил пресс-секретарь президента.