Текслер посетит Магнитогорск, где в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Текслера, в ходе пребывания в городе он встретится с жителями указанного дома, обсудит с ним ряд вопросов.
«Опираясь на людей, на местные кадры, будем решать проблемы», — добавил он, говоря о жизни области в целом.
Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил об уходе в отставку.
Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Алексей Текслер.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома вследствие взрыва бытового газа. Жертвами трагедии стали 39 человек.
Впоследствии URA.RU передавало, что власти выплатили компенсации пострадавшим в результате ЧП Магнитогорске.