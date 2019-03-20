Текслер посетит Магнитогорск, где в результате взрыва газа обрушился подъезд дома

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен отправиться в Магнитогорск и посетить район, где находится жилой дом, в котором 31 декабря 2018 года произошёл взрыв газа.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Текслера, в ходе пребывания в городе он встретится с жителями указанного дома, обсудит с ним ряд вопросов.

«Опираясь на людей, на местные кадры, будем решать проблемы», — добавил он, говоря о жизни области в целом.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил об уходе в отставку.

Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Алексей Текслер.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома вследствие взрыва бытового газа. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Впоследствии URA.RU передавало, что власти выплатили компенсации пострадавшим в результате ЧП Магнитогорске.