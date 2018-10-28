Форт обещаний: дольщики в Краснодаре четвёртый год бьются за свои квартиры

Несколько сотен краснодарских семей, купивших квартиры в ЖК «Форт Карасун», рискуют их не получить. Застройщик на три c половиной года опаздывает со сдачей объекта. Кроме того, к компании есть финансовые претензии на сумму 800 млн рублей со стороны банка-кредитора. Дольщики опасаются, что в случае банкротства фирмы дома не будут достроены или их квартиры будут использованы для погашения долгов перед банком. Девелопер утверждает, что его подвела собственная доброта, и собирается уходить из бизнеса.

Обещанного три года ждут

Эпопея с квартирами в ЖК «Форт Карасун» на улице Сормовской в Краснодаре длится уже четвёртый год. Жилой комплекс состоит из пяти корпусов, два из которых до сих пор не введены эксплуатацию. Один из них построен на 90%, а другой уже второй год не полностью обеспечен коммуникациями: ключи от квартир жильцам выдали, но отопления и горячей воды в них нет. В каждом из корпусов в среднем по 250 квартир, в сумме — более чем тысяча жильцов.

Дольщики ведут активную борьбу за свои права, устраивают пикеты и акции протеста. Навещали их представители городской и краевой администрации, прокуратура, на встречи приглашался и сам застройщик. Но уже годы всё ограничивается лишь обещаниями, что «всё будет сделано».

Строительством комплекса занимается «КраснодарФинСтрой». В этом году на него подал в суд «Россельхозбанк». Банку застройщик задолжал 800 млн рублей, которые брал на возведение школы в Сыктывкаре. Здание в итоге «КФС» не построил, денег за это не получил, а долг перед банком остался.

После банка на компанию в суд подали ФНС, теплоснабжающая компания АО «АТЭК» и несколько частных лиц. У судебных приставов на руках уже есть исполнительные листы на взыскание порядка 30 млн рублей по данным искам. «АТЭКу» долг вернули в виде недвижимости, ранее арестованной у застройщика.

В ноябре ожидается очередное заседание краевого Арбитражного суда по делу о банкротстве застройщика. Дольщики ЖК «Форт Карасун» опасаются, что в случае введения «конкурсного управления» при процедуре банкротства дома не будут достроены, и они останутся ни с чем.

«Образцовый застройщик»

Владелец «КраснодарФинСтроя» Юрий Клещенко в прошлом занимал пост вице-мэра кубанской столицы, а сейчас работает генеральным директором группы компаний «СМУ «Краснодар» и носит звание почётного строителя Южного федерального округа.

© Александр Желнин

В послужном списке его компании множество выполненных проектов, в их числе многоквартирные дома, государственные учреждения и спортивные объекты. Например, СМУ «Краснодар» принимало участие в подготовке олимпийских объектов и реконструкции стадиона «ФИШТ» в Сочи перед ЧМ-2018. В работах по стадиону компания выступала генподрядчиком.

На данный момент у Клещенко есть три проблемных объекта — ЖК «Форт Карасун», ЖК «Янтарь» и ЖК «Аметист» — все в Краснодаре.

Отчаянное положение

Среди дольщиков «Форт Карасун» в основном молодые семьи, но есть инвалиды, матери-одиночки и даже ветераны ВОВ.

«У меня в семье два инвалида — муж, Виталий, ему 46 лет, он два инсульта получил пока служил следователем в МВД, сейчас у него третья группа, — рассказала RT Анна Скворцова, взявшая ипотеку для покупки квартиры в третьей корпусе. — У нашей дочери Вероники 2009 года рождения тяжелые нарушения развития и речи. Руки не опускаем — мужа и дочку лечим. Очень родственники помогают».

Пока же семья Анны ютится в квартире её брата. Другого жилья у них нет — до увольнения отца семейства они жили в ведомственной квартире.

«За квартиру в «Карасуне» в 2015 году мы заплатили всё, что у нас было и плюс кредитные средства. Теперь с ужасом думаем, что нас ждет после банкротства Клещенко. Многие из нас, дольщиков, в сложных жизненных ситуациях. Не хочу мерить, кому тяжелее. У нас так», — переживает Скворцова.

Анна добавила, что после инсульта у её мужа развилась аневризма головного мозга. По её словам, Виталий после каждого собрания дольщиков на грани очередного криза. Из-за этого она боится сообщать ему что-то о ситуации с квартирой, опасаясь ухудшения его здоровья.

Другая дольщица Юлия Ковалевская в одиночку воспитывает 8-летнего ребёнка с проблемами опорно-двигательного аппарата. Для неё квартира в «Форте Карасун» тоже является единственным жильём.

«У меня квартира во второй литере, достроенном доме. Тут уже всё готово, только отопление не проведено. Зимой топим электрообогревателями, из-за повышенного энергопотребления у некоторых жильцов скопились долги по электричеству на 40-80 тысяч рублей», — рассказала RT Юлия.

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Деньги на покупку 40-метровой «однушки» женщина собирала у друзей и родственников: «еле-еле наскребла».

Чтобы эти средства точно не пропали, Юлия выбрала «самого надёжного застройщика» — риелторы и знакомые рекомендовали фирму Клещенко. В пользу компании говорили заказы по всему Краснодарскому краю и реноме её владельца — уважаемого и влиятельного человека.

Плюс ко всему, сам ЖК располагается очень выгодно — старый район на берегу озера, рядом много школ, садов и магазинов.

Долгое время во втором корпусе (литере) не было света. «Кубаньэнерго» должна была подключить комплекс к энергоснабжению, но в результате зарезервированные мощности продала на другие объекты — до введения в эксплуатацию подстанции «Восточная промзона» в 2018 году на всех потребителей в городе не хватало электричества. Два месяца достроенный корпус питался от дизельного генератора, купленного самими дольщиками.

Представитель инициативной группы жильцов, решившей всё-таки проблему с подключением к электросетям, Александр Желнин купил двухкомнатную квартиру в недостроенной третьей литере. У мужчины есть 90-летняя бабушка-ветеран ВОВ с инвалидностью. По его словам, квартира покупалась с расчётом, что в одной комнате будет жить он с женой и ребёнком, а в другой — бабушка, которой требуется присмотр. В итоге сейчас им приходится вчетвером ютиться в маленькой однушке.

«Помимо чисто бытовых сложностей сейчас возникает много юридических, — рассказал Александр. — Долго время нам заявляли, что ситуация с заморозкой стройки возникла из-за неуплаты других участников долевого строительства, то есть покупателей квартир. Называли разные суммы, довольно крупные, от 110 до 300 млн. Мы между собой все общаемся, у нас всего несколько человек с долгами тысяч по 200, их суммарно на миллион наберется».

© Александр Желнин

Александр подчеркивает, что ещё в 2017 году застройщик уверял покупателей квартир, что дом будет достроен. Администрация же города, по его словам, ежегодно присылает его бабушке поздравления и желает здоровья, но с квартирой никак помочь не хочет.

«Они для нас сеансы психотерапии устраивают, слов много, а толку никакого — возмущается Александр. — Нас просто в заблуждения вводят. Клещенко какой-то непотопляемый. Возможно, его не трогают из-за того, что он гособъекты для региона в свое время строил».

По мнению Александра, застройщик возможно использовал схему по выводу денег из бюджета ЖК «Форт Карасун» на оплату других проектов через третьи юрлица. Ущерб от этой деятельности он оценивает, по меньшей мере, в 92 млн рублей. Ещё одна сложность состоит в непрямой продаже квартир. Александр заключал договор с СМУ-5, принадлежащей Клещенко, которая, выступая в роли подрядчика, должна была передать деньги «КраснодарФинСтрою» — застройщику ЖК «Форт Карасун». СМУ-5 уже признана банкротом, а в случае банкротства «КФС» конкурсный управляющий может отказать дольщикам в возмещении ущерба, поскольку не имел с ними договорных отношений.

«В другом ЖК, который строил Клещенко, «Аметисте», уже дольщики напоролись на такую правовую оказию, — рассказал Александр. — Пришёл конкурсный и говорит, мол вы все ребят извините, мне вас жаль, но буду работать по закону. По документам до «КраснодарФинСтроя» деньги не дошли? Не дошли. Ну тогда о чём разговор? Идите спрашивайте с того, кому платили — по факту с того же Клещенко, а на практике уже ни с кого. У конкурсного задача найти деньги, а не удовлетворить наши интересы, к сожалению».

По мнению Павла Пономарёва, члена инициативной группы «обманутых дольщиков» ЖК «Аметист», у предпринимателя развита схема ухода от налогов. Когда у ФНС возникают претензии к одной из его компаний, он, как предположил дольщик, банкротит её через аффилированных конкурсных управляющих, а имущество выводит через подставные компании, записанные на приближенных лиц. В качестве примера Павел привёл бракоразводный процесс предпринимателя, при котором, как утверждает дольщик, супруга Клещенко получила 11 тысяч квадратных метров жилплощади.

Благие намерения

RT удалось пообщаться с самим Юрием Клещенко. Обсуждал тему «Форта Карасун» он весьма неохотно, ссылаясь на то, что по инициативе властей и дольщиков на него уже «вылили много грязи». По словам мужчины, он пал жертвой собственной доброты и «благих намерений», когда в 2016 году позволил жильцам въехать в достроенный литер «Форта Карасун».

«В 2016 году дом был готов, его не приняли по одной простой причине — «Кубаньэнерго» не дали электричество. Ко мне люди пришли, порядка 150 семей, начали просить: «Пусти нас в квартиры, нам жить негде, мы по углам скитаемся, жильё своё продали последнее, бедствуем». Ну, я и пустил. И что бы вы думали? Ровно через сутки меня вызывает прокуратура и дело возбуждает — как, мол, ты смог в незаконченный объект людей вселить?»

Тогда Клещенко решил обратиться к УВД с целью расселить дом. Однако в ответ жильцы пожаловались в прокуратуру и попросили застройщика не трогать.

«Я вымостил благими намерениями себе дорогу в ад, — говорит Клещенко. — Эти люди жили два с половиной года в домах, ни за что не платя. Притом, например, что население за электричество платит по три рубля, а я по девять. Я оплачивал услуги управляющей компании. А они перекрывают улицы, понимая, что дом не сдан только из-за электричества».

Сейчас Клещенко готов сдать дом. Однако, по словам предпринимателя, когда власти проводили осмотр объекта, они увидели, что в доме уже были сделаны жильцами масштабные перепланировки.

«Мне сказали — сначала упорядочьте всё это добро, потом мы дом примем. Сейчас я отправлю людей к своим проектировщикам, они нарисуют им проекты перепланировок, дальше будет выход власти. Однако прошу заметить, что всеми благами люди уже пользуются».

Клещенко отметил, что из-за проблем с заселённым литером сразу возникли проблемы с недостроенным третьим.

«Власти в порыве борьбы за «обманутых дольщиков» заблокировали мне счета и запретили заключение договоров долевого участия и приём денежных средств, — поясняет Клещенко. — И на что мне, вопрос, этот дом достраивать? Я рассчитываю, что когда сдам одну литеру, то смогу получить 100 млн, а дом осталось всего за 50 млн достроить».

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При этом собеседник RT выразил уверенность, в чистоте и цивилизованности процедуры банкротства, а значит, дольщики сами смогут выбирать, в какой форме они получат свою долю — квартирами или деньгами. Сам же он намерен больше девелопментом не заниматься.

«Я изначально подрядчик, а не девелопер, — резюмировал Клещенко. — Я устал. Я уже разок так влетел, когда проблемный объект взял. Похоже, не научила меня жизнь. И «Карасун» я тоже у московских ребят как проблемный объект брал».

«Будем оказывать помощь, пока проблема не решится полностью»

Заместитель директора департамента строительства Краснодара Александр Мадовский заверил RT, что ситуация вокруг «Форта Карасун» находится на контроле администрации.

«Администрация Краснодара оказывала и будет оказывать помощь дольщикам, пока эта проблема не будет решена полностью. По инициативе городской власти регулярно проводятся совещания с участниками долевого строительства, ресурсоснабжающими организациями и застройщиками для оказания содействия в завершении строительства объектов, в том числе по ЖК «Форт Карасун», — рассказал RT Мадовский.

Он уточнил, что для ввода в эксплуатацию объекта сейчас необходимо решить вопросы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. В числе проблемных остается вопрос устройства водоотведения третьего корпуса. Весь жилой комплекс имеет один общий водопроводный ввод. Внутренние сети водоснабжения третьей литеры выполнены, а водоотведения — нет.

Помимо этого, если для ввода в эксплуатацию второй литеры необходимо лишь исправить некоторые замечания, то для ввода в третьей литеры понадобится еще завершить строительно-монтажные работы, установить индивидуальный тепловой пункт, водонапорную станцию, лифты и благоустроить территорию.