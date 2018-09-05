Из-за ошибок суда жительница Подмосковья рискует стать бездомной

© Фото из личного архива

Жительница подмосковной Балашихи Алёна Бирюкова — волонтёр. Более 10 лет она занимается проблемами бездомных животных. В 2005 году женщина продала квартиру в Москве, чтобы на вырученные деньги купить дом, где она могла бы комфортно жить вместе с сыном, а также питомцами, которых приютила. Однако денег на покупку дома не хватило. Тогда Алёна все свои средства вложила в две квартиры в новостройках, а затем длительное время ждала возможности оформить их в собственность. Она собиралась продать их и наконец приобрести жильё за городом. Квартиры пришлось оформлять через суд: у застройщиков были проблемы.

Кража

В это же время Алёна познакомилась через интернет с москвичом Дмитрием Розовым. Между ними завязались дружеские отношения. Молодой человек работал торговым представителем в компании «Комус». По словам Алёны, он имел небольшой заработок и часто занимал деньги, но всегда в срок их возвращал.

Розов принимал участие в продаже квартир: присутствовал при сделках и ходил с Алёной в банк забирать деньги, чтобы ей не было страшно одной.

«Всё это время Дмитрий меня опекал. Мне казалось, что я знаю человека как облупленного, и я доверяла ему, как себе», — говорит она.

В 2009 году, после кризиса, Алёна боялась оставлять деньги, полученные от продажи квартир, в банке, но и держать их в коммунальной квартире, где она жила, было опасно. Тогда Дмитрий предложил ей хранить средства у него дома.

Как отмечает Алёна, Дмитрий советовал вложить деньги в какой-нибудь бизнес, но она отказалась, так как в её планах была покупка жилья.

В 2010 году Бирюкова наконец нашла дом, который захотела купить. Однако, когда она пришла к Дмитрию за своими деньгами, выяснилось, что их нет.

«Он путано пытался объяснить, что ходил в обменник и его там обманули более чем на 4 млн рублей, а в полицию не стал обращаться, потому что испугался уголовного преследования», — рассказывает Алёна.

По её словам, Розов дал расписку, пообещав отдать всю пропавшую сумму в течение четырёх месяцев, но в очередной раз ввёл в заблуждение и деньги не вернул.

Уголовное дело

В 2011 году Алёна добилась возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На протяжении пяти лет следствие несколько раз приостанавливалось, а возобновлялось только после многочисленных жалоб потерпевшей.

© Фото из личного архива

«Некоторые следователи надо мной откровенно смеялись и не хотели заниматься моим делом, — комментирует женщина. — Я самостоятельно собрала все доказательства, принесла им. Каждый месяц я ходила в отдел МВД по Мещанскому району, и мне каждый раз обещали передать дело в суд. Это была адская борьба на протяжении нескольких лет».

Дело было передано в Мещанский суд Москвы только в марте 2016 года.

«Когда дело дошло до суда, у меня появилась надежда получить хотя бы часть денег», — говорит Алёна.

За время следствия выяснилось, что Розов из торгового представителя вырос в гендиректора собственной компании, через год после кражи денег обзавёлся дорогим автомобилем марки Infiniti. Но машина была переписана на друга после первого же вызова на допрос, а недвижимость оформлена на мать.

«В компании, которую Розов открыл на мои деньги, он числился гендиректором, — рассказывает женщина. — Оказалось, что у него ничего нет. Всё было предусмотрено. И я надеялась, что, когда он отсидит срок, служба приставов будет выполнять свою работу — изымать в мою пользу украденные деньги, хотя бы малыми частями».

Адвокаты помогли Розову максимально снизить срок.

«Он принёс справки, что у него больная мать. Успел жениться и буквально между заседаниями суда усыновить несовершеннолетнего ребёнка своей жены — так у него оказался несовершеннолетний иждивенец. В итоге суд уменьшил срок с четырёх лет до двух», — поясняет Алёна.

Кроме того, суд определил взыскать с Розова 5,5 млн рублей в пользу Бирюковой, а также оплатить затраты на адвокатов — 50 тыс. рублей.

Казалось бы, виновный понёс наказание, а Алёне присудили в качестве компенсации украденные у неё деньги, но борьба с бюрократической системой на этом не завершилась.

Судебная ошибка

Время шло, а выплаты по двум исполнительным листам — на 5,5 млн рублей и на 50 тыс. рублей — на счёт Алёны не приходили. Кроме того, Розов не числился по этим листам в базе должников.

«После суда я себя плохо чувствовала, и у меня не было сил забирать исполнительные и отвозить их самостоятельно, — вспоминает Алёна. — Плюс ко всему я не знала, куда их следует нести, поэтому решила, что пусть сотрудники суда сами отправят листы куда надо. В 2018 году я стала активно интересоваться судьбой документов — и здесь меня ждали удивительные открытия».

В результате поисков выяснилось, что суд отправил исполнительные листы в центральный отдел управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

«Случайно я нашла в базе должника Розова с моим долгом в 50 тыс., однако дата его рождения была перепутана — на 11 лет. По этой записи в открытом источнике я увидела фамилию пристава и местонахождение листа — Даниловский ОСП», — говорит Алёна.

Потерпевшая обратилась в Мещанский суд с жалобой, в которой просила исправить дату рождения должника, а также выдать исполнительный лист на основную сумму долга.

В ходе судебного заседания Алёне сообщили, что документ на 5,5 млн рублей утерян при пересылке и его уже не существует.

При этом для того, чтобы выдать дубликат, нужно уведомить должника. Тот, в свою очередь, имеет право оспорить выдачу дубликата, и лишь через полтора месяца взыскатель может претендовать на получение документа. Впрочем, дату рождения в исполнительном листе на 50 тыс. рублей исправили и передали его потерпевшей.

Алёна также написала жалобу на сайт ФССП, описав сложившуюся ситуацию.

Через несколько дней ей пришёл ответ, что исполнительный лист был по ошибке отправлен в Черёмушкинский отдел судебных приставов. Только должником по этому листу является не Розов, а сама Бирюкова.

«Для меня это было шоком даже после всего уже пережитого, — жалуется Алёна. — Теперь из-за этой ошибки я могу попасть в базу как должник с суммой украденных у меня же денег. Мне хочется верить, что все эти странные опечатки в суде и службе приставов делали бесплатно и Розов не давал никому взятки. Но я не понимаю, как в одном деле может произойти такое огромное количество ошибок».

Человеческий фактор

Как рассказал RT адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Зиннур Зиннятуллин, после рассмотрения дела судом первой инстанции секретарь судебного заседания заполняет и выписывает исполнительный лист. Затем документ направляется в подразделение судебных приставов по месту жительства, месту пребывания должника или местонахождению его имущества.

«Исполнительный лист вместе с копиями приговора, определения, постановления суда может направляться судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа, — комментирует адвокат, — подписанного судьёй усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ. Также по ходатайству потерпевшего исполнительный лист может быть передан заявителю для последующего взыскания».

По мнению Зиннятуллина, вина за сложившуюся ситуацию лежит на сотрудниках суда.

«В данном случае сработал человеческий фактор, то есть сотрудники суда неправильно заполнили лист, что и повлекло за собой направление документа не по месту жительства должника», — сказал адвокат.

На сегодняшний день Алёне хватает денег лишь на аренду летнего домика, в котором негде даже помыться. Она работает на трёх работах, чтобы прокормить себя и своих подопечных.

«Моя обеспеченная жизнь перешла к Розову с дивидендами, а я нахожусь на грани выживания, — рассказывает потерпевшая. — В ближайшее время мне придётся выписаться из коммуналки, где я раньше жила. Без прописки я не смогу обращаться ни в какие инстанции, чтобы доказывать своё право на украденные у меня деньги. Вот, собственно, и тупик. У ФССП будет всё хорошо, а я погибну».

В ФССП в ответ на запрос RT о том, по какой причине должник внезапно стал взыскателем, сообщили, что подобную информацию могут получить только стороны исполнительного производства либо их представители, однако пообещали, что разберутся в сложившейся ситуации.

«По фактам, изложенным в обращении взыскателя, будет проведена проверка, заявителю в установленный законом срок будет представлен мотивированный ответ», — сказали в пресс-службе.