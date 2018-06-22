СМИ: Пять регионов не предоставили в Минстрой все данные по финансированию проблемных объектов

Пять российских регионов не предоставили в Минстрой все данные по финансированию проблемных объектов, сообщают «Известия».

Субъекты направили в ведомство планы-графики по решению проблем обманутых дольщиков, но не во всех «дорожных картах» была полная информация.

«По 27 объектам мы сегодня не видим срока окончания. Это говорит о том, что субъекты России не понимают, за счёт каких источников они будут достраивать эти дома», — заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

Речь идёт об объектах в Ивановской, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской и Томской областях, уточнил заместитель министра Никита Стасишин. По его словам, эти регионы продолжают искать источники финансирования и определять механизмы для достройки.

Как рассказали в администрации Челябинской области, по некоторым проектам поиск решения действительно ещё продолжается. Начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Дмитрий Федечкин подчеркнул, что в подавляющем числе случаев выход из ситуации найден.

Начальник департамента строительства и архитектуры Ивановской области Юрий Тростин заявил, что в 2016—2018 годах в регионе признаны проблемными 22 объекта, но вопросы остались лишь по девяти из них.

В Минстрое Нижегородской области сообщили, что из 19 проблемных объектов по трём не установлен срок восстановления прав обманутых дольщиков, а по двум не указаны меры финансового спасения.

В пресс-службе администрации Волгоградской области не уточнили, сколько именно долгостроев пока не имеют графика финансирования, но отметили, что на данный момент в реестре проблемных объектов числится 41 многоквартирный дом. Там добавили, что возведение каждого контролируется местной властью и надзорными ведомствами.

В администрации Томской области на вопросы газеты не ответили.

Минстрой намерен решать вопросы по проблемным объектам в ручном режиме вместе с каждым регионом и муниципалитетом.

Ранее Nation News сообщал, что на месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации.