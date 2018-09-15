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Бюрократия и право

15 сентября 2018 Лидия Белькова
До 160 объектов недвижимости: в Краснодаре арестованы мошенники, лишившие жилья десятки семей
После публикации RT о недобросовестных кредиторах из Краснодарского края, которые обманным путём переоформляли на себя квартиры и дома клиентов, в отношении Петра Шрамко и Вадима Плута возбудили уголовное дело. Их подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Суд принял решение об их аресте, и сейчас следствие устанавливает, сколько человек пострадали от действий преступников. Как рассказывает адвокат Николай Столбовой, который сам попался на удочку злоумышленников и теперь представляет интересы всех потерпевших, уже удалось установить 25 эпизодов дела, а в собственности у подозреваемых в разное время находилось до 160 объектов недвижимости.
В Краснодаре арестовали кредиторов, лишивших единственного жилья десятки семей
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

В Краснодарском крае суд постановил арестовать недобросовестных кредиторов Петра Шрамко и Вадима Плута, о которых ранее писал RT. Кредиторы были взяты под стражу в зале суда и в настоящий момент находятся в одном из следственных изоляторов временного содержания Краснодара. Арестованным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Уголовное дело в отношении Шрамко и Плута было возбуждено в связи с махинацией, позволившей им завладеть чужой недвижимостью. В декабре 2017 года краснодарский адвокат Николай Столбовой обратился к бизнесмену Шрамко за кредитом на сумму 8 млн рублей. Заёмщику было предложено переоформить на так называемого инвестора Вадима Плута дом стоимостью 26 млн рублей.

«В рамках уголовного дела, возбуждённого по моему эпизоду, 11 сентября у них провели обыск. Привезли в отдел, а вечером отправили в СИЗО», — рассказал RT Столбовой, который теперь отстаивает свои интересы, а также интересы остальных потерпевших в суде.

Напомним, Шрамко и его подельники выдавали займы людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, хотя по закону не имели права заниматься подобной деятельностью. Они пользовались юридической неграмотностью своих клиентов — предлагали им заключить договор купли-продажи жилья и аренды.

Подобная схема используется мошенниками в ряде российских регионов.

Долгожданный суд

RT рассказывал историю ветерана Сергея Бухтиярова, потерявшего полученную от Министерства обороны России квартиру из-за действий Шрамко. RT удалось связаться с женой Бухтиярова Ириной, которая провела весь день в здании суда.

В четверг, 13 сентября, пострадавшие от рук мошенников ждали их ареста в Октябрьском суде Краснодара.

«С двух часов нас маринуют. Все уже очень устали, а с нами маленькие дети. Они надеются, что мы уйдём. Идёт бешеное давление сверху. Судьи меняются»,  — сказала супруга потерпевшего Бухтиярова.

Бухтияровы поблагодарили RT за внимание к их истории.

«Вы нас так поддерживали. Вчера на суде, когда нас не пустили на заседание, я сказала, что с нами связывается Москва, я рассказываю, как проходит заседание. Наверное, это тоже сыграло роль. Огромное вам спасибо», — отметила Бухтиярова в разговоре с RT.

Сейчас она, как и другие потерпевшие, надеется на справедливый суд.

«Сколько нас, потерпевших, и все обращались в суд, и всем суды всегда отказывали. Но сейчас самое главное, что справедливость восторжествовала», — сказала женщина.

Заседание длилось до ночи, и суд принял решение об аресте обоих задержанных. «Возбуждено (уголовное дело. — RT) ещё по двум эпизодам — по семьям Оганесян и по Горбенко», — сообщил RT Столбовой.

Обыски по делу Шрамко 11 сентября проходили именно в доме, который некогда принадлежал Руслану Горбенко.

Как сообщал RT ранее, Горбенко взял у Шрамко и Плута 12 млн рублей под залог дома и участка. Мошенники использовали ту же схему, что и со Столбовым: заёмщик исправно платил проценты, однако затем кредитор перестал выходить на связь и в результате искусственно создал ситуацию, при которой заёмщик не исполнил взятые на себя по договору обязательства. По обращению Плута суд постановил передать заложенный дом в его собственность, а затем и в пользование семьи Шрамко.

В прокуратуре края подтвердили RT факт ареста Шрамко и Плута и возбуждения в отношении них уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России.

«Возбудили эпизод по Кармалина, 34, где дом стоит 26 млн рублей. Будет ещё два эпизода», — сообщили RT в прокуратуре края.

Адвокат Николай Столбовой отмечает, что сейчас подозреваемые в трёхдневный срок имеют право обжаловать решение суда. Но потерпевшие сдаваться не намерены и готовы продолжать борьбу уже в краевом суде.

  • Потерпевшие от мошеннических действий Петра Шрамко и Вадима Плута
  • © Фото из личного архива

Юрист рассчитывает, что мошенники получат серьёзное наказание — по меньшей мере шесть-семь лет тюремного заключения.

«На данный момент я установил 25 эпизодов. Во многих эпизодах участвуют другие лица в качестве инвесторов. Только на Плуте со Шрамко в собственности было и есть около 160 объектов. У всех нужно проверять предыдущих собственников, каким образом они были переоформлены», — заключил адвокат.

RT не удалось оперативно получить ответ на запрос в управлении МВД по Краснодарскому краю. В Октябрьском суде Краснодара RT отказались предоставить подробности принятого постановления в отношении Плута и Шрамко и контакты их адвокатов. Ранее Пётр Шрамко также отказался давать комментарии.

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