СМИ: В Минстрое обсуждают возможность повышения страховых взносов для застройщиков

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Фонд защиты прав дольщиков собрал с девелоперов 4,6 млрд рублей в первый год работы, сообщают «Известия» со ссылкой на фонд. Эта сумма — страховка на случай возможных проблем при строительстве жилых объектов. Общая площадь застрахованных квартир — 6,5 млн кв. м, стоимость — 379 млрд рублей.
СМИ: В Минстрое обсуждают возможность повышения страховых взносов для застройщиков
  • РИА Новости

В настоящее время застройщики отчисляют в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Как заявили в Минстрое, обсуждается увеличение взносов.

Новая структура заменила механизм страхования в долевом строительстве, который существовал с 2014 года.

Из поправок в законодательство о долевом строительстве следует, что с 1 июля 2019 года новые проекты будут возводиться по другому принципу. Дольщики станут платить не напрямую девелоперам, а в банки, которые заморозят средства граждан на эскроу-счетах до завершения строительства. В этом случае страховать объекты в фонде уже не придётся, но он продолжит принимать взносы по проектам, которые в нём уже начали страховаться.

Ранее сообщалось, что дольщикам из малоимущих семей с детьми предложили давать компенсации в приоритетном порядке.

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