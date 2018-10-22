СМИ: В Минстрое обсуждают возможность повышения страховых взносов для застройщиков
- РИА Новости
В настоящее время застройщики отчисляют в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Как заявили в Минстрое, обсуждается увеличение взносов.
Новая структура заменила механизм страхования в долевом строительстве, который существовал с 2014 года.
Из поправок в законодательство о долевом строительстве следует, что с 1 июля 2019 года новые проекты будут возводиться по другому принципу. Дольщики станут платить не напрямую девелоперам, а в банки, которые заморозят средства граждан на эскроу-счетах до завершения строительства. В этом случае страховать объекты в фонде уже не придётся, но он продолжит принимать взносы по проектам, которые в нём уже начали страховаться.
Ранее сообщалось, что дольщикам из малоимущих семей с детьми предложили давать компенсации в приоритетном порядке.