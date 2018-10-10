«Переход к индивидуальным коэффициентам»: как Минфин предлагает изменить расчёт стоимости ОСАГО

Минфин предлагает внести изменения в систему расчёта стоимости ОСАГО, отменив региональный коэффициент и коэффициент мощности транспортного средства. При этом страховщики получат возможность применять дополнительные коэффициенты, которые учитывают индивидуальную манеру вождения. Компании смогут уменьшать или увеличивать стоимость полиса на 30—40% от базового тарифа. Эксперты назвали такие изменения своевременными, отметив, что переход к индивидуальным коэффициентам сможет обеспечить большую безопасность на дороге. Страховщики же уверены, что отменять региональный коэффициент не совсем разумно, так как место проживания водителя часто влияет на его стиль вождения.

Минфин предлагает изменить расчёт стоимости полиса ОСАГО. Так, страховщикам могут позволить устанавливать цену, которая на 30—40% будет отклоняться от базового тарифа в большую или меньшую сторону. При этом из стоимости ОСАГО предлагается исключить два коэффициента — мощности и региональный.

Согласно предложению министерства, с 1 сентября 2019 года может быть отменён коэффициент мощности, а базовая ставка тарифа сможет отклониться от установленной ЦБ стоимости на 30%. При этом до настоящего момента колебание стоимости ОСАГО могло достигать 60% за счёт варьирования тарифа по мощности от 0,6 до 1,6. Например, если коэффициент равен 1,6, то для автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил базовый тариф увеличивается на 60%.

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Что же касается коэффициента территории, то здесь изменения предлагается ввести с 1 сентября 2020 года. Отмена этого параметра, в свою очередь, позволит изменять установленный тариф не более чем на 40%. Стоит отметить, что сейчас в зависимости от региона стоимость полиса может увеличиться в два раза, если ОСАГО оформляется, например, в Челябинске.

Кроме того, в финансовом ведомстве предлагают переход на разные типы полисов ОСАГО с разными лимитами выплат (500 тыс. руб., 1 млн и 2 млн руб.), а также ввести возможность приобретать полис обязательного страхования сразу на три года.

Поправки, предлагаемые Минфином, также дают возможность страховым компаниям применять дополнительные коэффициенты, которые учитывают манеру вождения — частоту нарушения ПДД, скорость движения, время и частоту использования автомобиля и других факторов. Данные о манере вождения планируется фиксировать с помощью камер дорожного движения и с установленной в машинах техники.

Напомним, что в настоящее время базовый тариф ОСАГО составляет 3432—4118 руб. Стоимость полиса формируется путём умножения базового тарифа на коэффициенты: стаж и возраст водителя, регион, мощность двигателя и бонус-малус (скидка на страховой полис для водителей за безаварийную езду и надбавка за совершённые аварии).

Оправданная инициатива

Разумными назвал меры, предложенные Минфином, председатель общественного Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, организация, которую он представляет, всегда отстаивала идею того, что ОСАГО страхует ответственность именно человека.

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«Если водитель аккуратный, грамотный, то будет водить любую машину нормально. Мощность автомобиля и тем более территория использования не влияют на безопасность дорожного движения», — подчеркнул Похмелкин.

Эксперт уверен, что изменения в расчёте ОСАГО довольно своевременны и будут важной доработкой к системе страхования.

«Коэффициент должен быть привязан к водителю, его стажу, опыту, возрасту. Это всё оправданно, а когда привязывается к машине или к территориям — это абсолютно неправомерно», — заключил он.

На пути к индивидуальным коэффициентам

В Федерации автовладельцев России также поддержали инициативу отмены коэффициентов мощности и территории. Глава организации Сергей Канаев пояснил в беседе с RT, что федерация даже направляла официальное письмо в Минфин с предложением переходить к индивидуальным коэффициентам, таким как стиль вождения, стаж за рулём, категория автомобиля и т. д. По оценке Канаева, только так страхование «сможет обеспечить безопасность».

«Какая разница, в каком регионе и какой мощности автомобиль? Могут, например, попасть в аварию два мощных транспортных средства, один — КамАЗ 150 л. с., а другой — мотоцикл 200 л. с., а страховка привязана к мощности. Мне кажется, это абсолютно несправедливо», — подчеркнул глава Федерации автовладельцев России.

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Про его мнению, именно переход к коэффициентам, которые учитывают манеру вождения, может стимулировать к соблюдению ПДД и аккуратному вождению.

«Частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины — это и есть переход к индивидуальным коэффициентам, — заключил Сергей Канаев. — Если вы законопослушный водитель, ваш коэффициент меньше».

«В дискуссии с Минфином»

Однако с нововведениями готовы поспорить представители страхового бизнеса. Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс пояснил, что изначально при оформлении ОСАГО агенты исходили из того, что чем мощнее машина, тем больше вероятность ущерба в случае столкновения, а территория проживания влияет на стиль вождения.

«В разных регионах России водят совершенно по-разному, например, то, как водит юг России, кардинально отличается от того, как водят в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас нам доказывают, что статистически это не так», — рассказал Игорь Юргенс.

По его словам, новые исследования показывают, что «аварийность больше связана с пробочным режимом, чем со скоростным». Это стало предметом споров с Министерством финансов, которое делает ставку на индивидуализацию тарифов.

«Здесь мы в дискуссии с Минфином... Они снимают мощность и территорию и расширяют нам коридор на 30—40%. Это примиряет нас с законопроектом, мы смотрим на него с позитивным ожиданием. И в первом чтении мы, скорее всего, будем его поддерживать», — заключил президент Всероссийского союза автостраховщиков.