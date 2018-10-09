«Плевать, что троечник»: в Красноярском крае СК проверяет информацию о совращении 15-летнего школьника учительницей

В Красноярском крае СК проверяет информацию о попытке совращения 15-летнего школьника. Подросток заявляет, что получал сообщения интимного характера от 30-летней учительницы английского языка. Скриншоты переписки попали в сеть. Из них следует, что педагог предлагала мальчику вступить в сексуальную связь и присылала ему фото откровенного содержания. Некоторые подозревают, что страница учителя могла быть взломана. Однако сама преподавательница подтвердила журналистам, что писала такие сообщения. Она утверждает, что просто «влюбилась в ученика и хотела выйти за него замуж».

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку в отношении бывшей учительницы школы №6 города Канска, 30-летней Светланы Филипповой. Один из учеников рассказал о переписке интимного характера, которую с ним якобы вела педагог. История получила широкий резонанс, поскольку в сети были опубликованы скриншоты с сообщениями учительницы английского в социальной сети «ВКонтакте».

В переписке предположительно Филипповой с 15-летним подростком содержатся многочисленные намёки сексуального характера, а также фото в обнажённом виде, которые она якобы отправляла несовершеннолетнему.

«Я смотрю на тебя и с ума схожу. Даже спать не могу. Всё думаю о тебе. Мне плевать, что ты троечник. Я даже могу уйти с работы, чтобы быть рядом с тобой», — такие сообщения, как следует из опубликованных материалов, писала Филиппова несовершеннолетнему.

Подросток приставания учительницы резко отвергал, не стеснялся использовать нецензурную лексику и грозил Филипповой уголовным делом.

Скриншоты с перепиской не вызвали доверия у многих читателей местных СМИ. В комментариях к фото они отмечали, что по стилю общения собеседница подростка скорее напоминает его сверстницу, чем 30-летнюю учительницу. Многие выразили мнение, что аккаунт педагога был взломан, а переписка — фейк.

Стоит отметить, что, когда переписка стала достоянием общественности, Светлана Филиппова уволилась из школы №6.

Пропавшая учительница

Как рассказала RT помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь, проверка в отношении Филипповой только началась, подробности пока неизвестны. Она добавила, что сейчас следователям необходимо установить личности фигурантов опубликованных в сети переписок и допросить учительницу и ученика.

«Нам надо установить личность владельца страницы, с которой отправлялись сообщения, поскольку, как вы знаете, иногда аккаунты в социальных сетях бывают ненастоящими или их взламывают», — пояснила представитель СК.

Она подтвердила, что Светлана Филиппова уволилась из школы №6.

При этом неизвестно, где сейчас бывшая учительница. Как оказалось, после увольнения Филиппова сменила место жительства.

Сейчас следователи пытаются найти Светлану, чтобы допросить её.

По словам Дегидь, областному управлению СК РФ пока известно только об одном ученике, предположительно, получавшем непристойные письма от Филипповой. Однако её бывший муж рассказал местным СМИ, что Светлана часто приставала к подросткам. Мужчина утверждает, что после каждого подобного эпизода его бывшая супруга точно так же писала заявление об уходе с работы «по собственному желанию».

Поведение Светланы стало причиной расторжения брака. Судя по записям, опубликованным на странице Светланы в социальной сети «ВКонтакте», 10 августа она получила свидетельство о разводе. У пары двое детей, девочки четырёх и шести лет, которые сейчас проживают с матерью. Теперь бывший супруг намерен лишить Светлану родительских прав, поскольку опасается за детей.

«Уроки вела безобразно»

Директор школы №6 города Канска Владимир Штейбезандт рассказал RT, что Филиппова действительно работала в образовательном учреждении. Она была принята на должность учителя английского языка 1 сентября текущего года с испытательным сроком, а 27 сентября написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По признанию Штейбезандта, к Филипповой было много претензий.

«Уроки вела безобразно, дисциплины, соответственно, нет. Родители тоже сообщали, что она плохо преподавала, но эти жалобы касались только предметной области», — рассказал директор школы.

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Он утверждает, что при приёме на работу были соблюдены все положенные процедуры, а сама Филиппова предоставила школьному руководству полный пакет необходимых документов, включая справку о несудимости и психическом здоровье, а также документы об образовании. О скандальных увольнениях Филипповой с предыдущих мест работы школьной администрации было неизвестно.

«Откуда же я могу знать все эти вещи? Тем более учителей иностранного языка просто катастрофически не хватает», — пожаловался Штейбезандт.

Между тем местным журналистам удалось разыскать Светлану Филиппову. Женщина подтвердила подлинность переписки и заявила, что хочет выйти замуж за своего ученика.

«Когда ему исполнится 18 лет, я хотела бы выйти за него замуж, родить ему детей и так далее. Но сейчас все это так переворачивают, как будто это я какая-то ненормальная, сумасшедшая или не дружу с головой. Я не извращенка и не педофилка. Я учитель, который до недавнего времени работал в школе, и прошу закрыть эту тему, я больше не хочу об этом говорить», — заявила Филиппова.