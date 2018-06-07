Педагогическая защита: директор «Лиги школ» подал в суд на обвинившего его в педофилии журналиста издания Meduza

Директор столичной «Лиги школ» Сергей Бебчук подал в суд иск о защите чести и деловой репутации к журналисту издания Meduza. В 2017 году на портале этого СМИ вышла статья, в которой руководство учреждения обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Однако Следственный комитет Москвы после проведённой проверки отказался возбуждать уголовное дело в отношении руководителя «Лиги школ». По данным ведомства, факты, описанные в материале, не подтвердились.

Бывший директор «Лиги школ» Сергей Бебчук подал иск к специальному корреспонденту интернет-издания Meduza Даниилу Туровскому. Журналист в 2017 году опубликовал расследование о сексуальных домогательствах руководителя образовательного учреждения к ученицам. Однако эти факты не нашли подтверждения.

Согласно открытым данным Мосгорсуда, 18 мая 2018 года иск был подан в Чертановский районный суд — по месту прописки журналиста.

Экс-директор школы Сергей Бебчук пояснил RT, что поданный им иск касается защиты чести и деловой репутации.

Как выяснил RT, Бебчук решил обратиться в суд с иском после того, как Следственный комитет Москвы повторно вынес отказ в возбуждении в отношении него уголовного дела о сексуальных домогательствах.

Проверка выявила искажения

Доследственная проверка началась после публикации в январе 2017 года изданием Meduza расследования о систематических сексуальных домогательствах руководства «Лиги школ» к ученицам. В репортаже журналист красочно описал якобы имевшие место случаи приставаний директора учебного заведения Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова к школьницам, а также их сексуальные контакты с воспитанницами.

Даниил Туровский

© vk.com/turovski

«При производстве проверки сообщения о преступлении, размещённого в информационно-телекоммуникационной сети интернет, о возможных развратных действиях в отношении учеников ГБОУ СОШ №1199 «Лига школ» получены объяснения бывших учеников и преподавательского состава учебного заведения, — сообщили RT в пресс-службе СК Москвы. — Также опрошен детский психолог, который пояснял, что в «Лиге школ» была атмосфера личного тесного сообщества, имели место размытые границы между учителями и детьми. Бебчук и Изюмов были отеческими фигурами. «Лига школ», таким образом, воспринималась многими учениками как вторая семья. Кроме того, объяснения ряда учеников и педагогов ГБОУ СОШ №1199 «Лига школ», являвшихся очевидцами и участниками различных школьных мероприятий, описываемых заявителями, выявили ряд несоответствий с позицией заявителей».

Как уточняют в СК, одна из бывших воспитанниц «Лиги школ» призналась в ходе допроса в искажении сведений о педагогах.

«Одна из опрошенных бывших учениц, которая выступила в качестве пострадавшей при публикации статьи в СМИ, пояснила, что на момент общения с журналистами не дала должной оценки своим словам. Впоследствии, после публикации статьи, осознала, что при даче интервью, будучи эмоционально взволнованной, сообщила искажённые сведения. В ходе проверки достаточных данных, указывающих на наличие события преступления, при производстве получено не было. Все объяснения лиц указывают на различные события, которые друг друга не подтверждают, более половины опрошенных категорически отрицают факт противоправных действий в отношении учеников «Лиги школ», — рассказали в ведомстве.

Громкие обвинения

Между тем, как следовало из публикации издания Meduza, факты домогательств были выявлены в ходе внутреннего расследования, которое инициировала руководитель театральной студии при школе Ирина Дмитриева.

По её словам, разбираться в ситуации она стала после того, как услышала от одной из своих учениц о приставаниях Бебчука. Вскоре Дмитриева от знакомых узнала, что Бебчук в течении нескольких лет состоял в сексуальных отношениях со своей ученицей Верой Воляк. Выпускница «Лиги» рассказала, что в четырнадцатилетнем возрасте занималась сексом с Бебчуком, а также втроём — вместе с его женой Анастасией Лосевой, работавшей в школе преподавателем истории искусств.

Дмитриевой, по её словам, удалось установить, что случаи домогательств носили систематический характер и продолжались более 20 лет. Участвовавшие в расследовании говорили, что сам подход к образовательному процессу в школе «был заточен» под то, чтобы педагоги могли безнаказанно домогаться и совращать учеников.

Публикация вызвала мощный общественный резонанс и привлекла внимание федеральных СМИ. Следственный комитет России заявил о начале доследственной проверки изложенных в материале фактов.

Сами Бебчук и Изюмов все обвинения в свой адрес отрицали. Кроме того, за руководителей «Лиги школ» вступились десятки выпускников, их родители, а также педагоги. Они заявили, что никаких развратных действий со стороны руководства школы не было и быть не могло.

Учителя «Лиги школ» составили коллективное письмо в поддержку бывших руководителей.

«Нам, работавшим в «Лиге школ» и хорошо знавшим её жизнь изнутри, учившим в том числе и «жертв» наших коллег, было очень трудно совместить всё то, что говорилось по следам статьи о создателях школы и о самой школе, с тем, что мы видели своими глазами, а также с анализом фактов и элементарной логикой. Такое же чувство было и у немалого числа бывших учеников «Лиги». Но даже вне зависимости от того, готовы мы были поверить в выдвинутые против наших коллег обвинения или не готовы, мы были уверены в вопиющей недопустимости самого факта развёртывания скандала национального масштаба на основании только публикации в сетевом СМИ. До всякого юридического разбирательства, без суда и следствия два человека были, по сути, объявлены преступниками», — писали педагоги.

Выпускники «Лиги», в свою очередь, записали видеозапись в поддержку Бебчука и Изюмова с похожим содержанием.

«Школу пытаются представить как закрытое сообщество, в котором моральные нормы были размыты и можно было легко преступить границу дозволенного, — поясняла одна из выпускниц «Лиги» Анастасия Ходаковская. — На самом деле в школьной жизни принимали участие все, кто того хотел: родители, друзья, знакомые, абитуриенты, — а Сергей Александрович и Николай Михайлович всячески это приветствовали».

На многочисленных пресс-конференциях воспитанники «Лиги» уверяли, что все дети всегда были на виду и о домогательствах, если бы они имели место, знали бы. Выпускники утверждали, что практически все факты, о которых рассказывали жертвы, были перевраны или вымышлены, а одна из главных обвинительниц написала письмо Изюмову, в котором призналась в психиатрическом диагнозе.

Скандал вызвала не только сама история, но и то обстоятельство, что в материале Meduza не упоминалось о возможном конфликте интересов Бебчука и Петра Воляка — старшего брата Веры Воляк, — который помогал в расследовании.

Оказалось, что до ноября 2015 года Бебчук числился совладельцем компании «Коддан Текнолоджис», а Воляк с ноября 2014-го занимал должность гендиректора этой фирмы. Позже Воляк заявлял, что когда пришёл в компанию, то ничего не знал о домогательствах в школе, где училась сестра. «Я подключился к группе расследования в январе 2015-го, когда все основные факты уже были собраны Ириной Дмитриевой», — отметил он.

Сам Туровский пояснял, что к теме расследования связь Бебчука и Воляка отношения не имела.

«Что касается внутрицехового обсуждения возможной скомпрометированности нашего расследования, то тут у меня есть два соображения, — комментировал он ситуацию СМИ. — Во-первых, я вообще стараюсь не читать комментарии в Facebook, потому что иначе можно сойти с ума. А во-вторых, история, связанная с совместным бизнесом Бебчука и брата одной из жертв, никакого отношения к тексту расследования на самом деле не имеет. Она никак не отменяет того факта, что 20 учениц откровенно рассказали о том, что с ними произошло».

По факту публикации в середине января 2017-го СК Москвы начал доследственную проверку. В июне того же года после допросов фигурантов расследования, учителей, других учеников и выпускников школы следствие не стало возбуждать уголовное дело, не получив подтверждения изложенных фактов. Доказательств того, что рассказанное в статье имело место, обвинители, по словам следствия, не представили.

СК России отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Как поясняли тогда в ведомстве, по результатам проверки в центральном аппарате СК постановление было отменено в связи с неполнотой проведённых следственных действий и назначена дополнительная проверка, которая завершилась весной 2018 года с тем же результатом. Какие именно дополнительные следственные действия проводились в ходе повторной проверки, в пресс-службе СК Москвы RT не пояснили.

«Самый разумный комментарий — письмо учителей, — заявил RT Бебчук. — Это более 20 человек, которые со мной проработали от 5 до 25 лет. Письмо подписали 90% учителей. Коллективное письмо — жанр не для всех. Есть такие, кто не подписал, но ходил в СКР и давал показания в мою защиту».

О деталях искового заявления против журналиста Meduza Бебчук распространяться не стал. Связаться с Даниилом Туровским на момент публикации материала RT не удалось. Николай Изюмов на вопросы RT не ответил. Ирина Дмитриева также не отреагировала на наш запрос.

Пётр Воляк заявил RT, что после публикации расследования, с января прошлого года, перестал следить за развитием ситуации.

Ещё одна выпускница «Лиги», попросившая не называть её имени, рассказала RT, что инициаторы расследования не намерены продолжать попытки добиться возбуждения уголовного дела.