В Мордовии беременную девушку обвиняют в совращении несовершеннолетнего отца её ребёнка

© Фото из личного архива

Следственное управление Следственного комитета РФ по Мордовии завершило расследование уголовного дела в отношении 18-летней местной жительницы Елены. Девушку, которая сейчас на седьмом месяце беременности, обвиняют в совращении подростка (ч. 1 ст. 134 УК РФ). Наказание по этому составу — вплоть до четырёх лет тюремного заключения.

18-летняя девушка обвиняется в четырёх эпизодах полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Как отмечается в сообщении СК, заявление на молодую женщину написала мать несовершеннолетнего, которая скончалась в начале сентября.

При этом юноша, которому ещё нет 16 лет (будущий отец ребёнка Елены), против уголовного преследования возлюбленной и настаивает, что в последний раз у них с Еленой была близость ещё до того, как девушке исполнилось 18 лет.

«Когда она забеременела, мы оба были несовершеннолетними», — утверждает он.

Молодые люди живут вместе в Торбеевском районе Мордовии и очень ждут рождения их ребёнка. Елена познакомилась со своим парнем в январе 2017 года — через общую подругу. Как рассказывают девушка и молодой человек, они влюбились друг в друга, завязались романтические отношения. Вскоре 17-летняя Елена узнала, что беременна.

Первое время пара жила то у матери молодого человека, то у его отца (родители юноши в разводе). Сама Елена сирота, и за ней присматривали опекуны. Потерпевший заявил RT, что взрослые не вмешивались в их отношения.

«У меня в семье никто не был против Елены. Мама недавно умерла, 6 сентября, она тоже не была против, что мы общаемся», — рассказывает молодой человек.

Будущий молодой отец закончил девять классов школы и поступил в техникум, чтобы выучиться на тракториста. Елена тоже получает среднее специальное образование. Пара планирует совместную жизнь.

«Давали подписывать пустые бумаги»

По материалам уголовного дела, близость между молодыми людьми случилась в апреле 2018 года, а совершеннолетие Елена отпраздновала 2 апреля. Однако подросток заявляет, что девушка — на седьмом месяце беременности, а, значит, ребёнка они зачали тогда, когда Елене было 17 лет. По словам юноши, уже после сексуальных контактов между ними не было.

В разговоре с RT потерпевший высказал предположение, что уголовное дело — результат мести сотрудницы полиции по делам несовершеннолетних, с которой прежде у него были конфликты.

Молодой человек не скрывает, что хорошим поведением он не отличается, поэтому сотрудник полиции по делам несовершеннолетних держит его на контроле.

«Проходил по 6.1.1 (КоАП РФ; нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. — RT), причинение тяжкого вреда здоровью полицейских, угрожал инспектору, дрался с ней, до того, как познакомился с Еленой», — пояснил собеседник RT возможные мотивы уголовного дела против девушки. По мнению парня, именно инспектор ПДН написала заявление в полицию.

«Она хотела меня посадить, но у неё не получилось. Тут она узнала, что я общаюсь с Еленой, которая недавно стала совершеннолетней», — рассказал он.

Когда пара предоставила справку из женской консультации, согласно которой беременность у Елены наступила в 17 лет, инспектор не внесла её в материалы дела. На устные обращения следователь также не обратил внимание.

«Я не был согласен с полицией. Они не слышали нас, писали что угодно, за нас подписи ставили. Нам пустые бумаги давали подписывать, обещая, что как лучше сделают. Мы подписывали. Так мы и попали в эту ситуацию совращения малолетних», — рассказал RT пострадавший.

© Фото из личного архива

Суд по делу назначен на 2 октября. Молодые люди надеются, что Елена не понесёт наказания и дело закончится примирением сторон. «А потом мы хотим расписаться», — говорит молодой человек.

«Они друг друга любят»

Отец пострадавшего Виктор также считает, что заявление на девушку сына якобы написала сотрудница ПДН. Виктор рассказал RT, что прежде у парня были проблемы после распития спиртного в компании «старших друзей». По словам отца 16-летнего подростка, он не раз забирал сына из полицейского участка. Не обошлось и без штрафов за поведение дебошира.

«Как вызовет комиссия, так сразу деньги берут», — пожаловался пенсионер. Отец несовершеннолетнего заявил RT, что он и покойная мать подростка не были против подруги сына.

«Они друг друга любят, — считает отец. — А эти (правоохранительные органы. — RT) привязались и к ним, и ко мне, а мы неграмотные. Я восемь классов кончил и пошёл работать в колхозе до пенсии».

Беременность будущей невестки мужчина называет «глупостью не по возрасту», но готов помогать паре.

«Я отремонтировал дом, окна заменил, натяжной потолок, двери, отопление. Всё сделал. Хотел, чтобы молодые в нём жили», — отмечает 60-летний мужчина.

Однако в МВД по Республике Мордовия по просьбе RT подняли материалы дела и нашли заявление, написанное именно матерью потерпевшего.

«28 мая 2018 года в межмуниципальный отдел МВД России Торбеевский обратилась 58-летняя женщина с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 18-летней жительницы Краснослободского района Республики Мордовия. В связи с тем, что в действиях девушки усматривались признаки преступления, предусмотренного статьёй 134 УК РФ, материал был направлен в следственное управление Следственного комитета РФ по республике Мордовия для принятия решения», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В МВД также заверили RT, что инспектор ПДН не имела никакого отношения к возбуждению уголовного дела.

Сводная старшая сестра потерпевшего Надежда рассказала RT, что их общая мать обратилась в полицию до наступления 18-летия Елены.

«Первоначально она писала, так как хотела оградить его от этой девушки, очень негативное влияние на него оказывала», — сказала Надежда.

Сводная сестра потерпевшего также отмечает, что после этого матери пришлось даже уехать из дома — брат регулярно угрожал ей убийством. Но когда беременность Елены стала очевидной, мать смирилась и повторное заявление писать не стала.

Надежда уверена, что причиной смерти её матери (кровоизлияние в мозг) стало нервное истощение. Кроме того, два года назад она пережила инфаркт миокарда.

«В феврале избил их с сестрой младшей. Окна разбивал пластиковые, на 42 тысячи влетели. Двери распилил, а у входных дверей поломал ручки. Причём дверь он пилил трезвый, потому что обидели его девушку. Он маму за год просто уложил в гроб», — заявила в беседе с RT Надежда.

Отвечая на вопрос о причинах агрессивного поведения сводного брата, Надежда сказала, что тот пьянствует второй год. Сам подросток говорит, что уже исправился.