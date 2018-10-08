«Почему со мной так обращаются?»: в Благовещенске отказались госпитализировать женщину с воспалением лёгких

В министерстве здравоохранения Амурской области принесли извинения жительнице Благовещенска за действия врачей Первой городской больницы. По словам женщины, медики, сославшись на позднее время, отказали в приёме, несмотря на то что у неё была высокая температура и сильный кашель. На следующий день после инцидента пациентка была госпитализирована с диагнозом «двустороннее воспаление лёгких». Этим случаем заинтересовались в Следственном комитете, который уже проводит доследственную проверку.

Жительница Благовещенска Елена Петрикова обратилась в местную городскую больницу с высокой температурой и сильным кашлем в ночь на 30 сентября. По её словам, вместо того, чтобы определить её в стационар и назначить анализы, врачи сообщили, что Елене нужно было думать о своём здоровье раньше, а не приходить к ним ночью в последний момент.

После отказа медиков 36-летняя женщина записала на видео, как перед ней закрывают дверь в ординаторскую, а охранник объясняет, что ей «тут никто помогать не будет». Возмущённая женщина отправила снятое видео в популярный городской паблик. После того как инцидент вызвал общественный резонанс, в медицинский скандал вмешался Следственный комитет.

«Передо мной просто закрыли дверь»

Со слов самой пострадавшей, видео она сняла вечером 30 сентября, когда сама обратилась в больницу с просьбой оказать ей медицинскую помощь. Петрикова пришла в дежурную больницу после работы. Врачам дежурной смены она пожаловалась на высокую температуру, которая держалась уже несколько дней, и сильный кашель, который было уже невозможно сдерживать.

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«Сначала у меня заболел ребёнок, мы неделю дома сидели, потом он в школу пошёл, — рассказала амурчанка RT. — После этого я начала чувствовать недомогание. Думала, пройдёт, таблетки пила. Мне окружающие говорили: ты то краснеешь, то бледнеешь. Насторожилась я, когда начался сильный и тяжёлый кашель с мокротой».

По словам женщины, вместо расспросов о симптомах и заполнения медицинской карты медики пристыдили её за позднее обращение и предложили вызвать врача на дом.

«Почему я сама приехала, почему раньше не лечилась, почему все нормальные люди приходят днём, а я вот ночью? А днём что я делала?» — пересказала претензии врачей Елена. «Как большинство, я, к сожалению, до последнего откладывала поход к врачу, потому что мне нужно работать, у меня сын растёт» — отметила женщина.

Тогда Петрикова решила написать жалобу на имя главного врача. Но, по её словам, медики ответили, что на месте нет никого, кто бы мог подписать её обращение, и никаких бумаг от неё принять не могут. После заявлений о том, что сегодня в больнице её уже никто не примет, женщина успела снять, как один из дежурных врачей закрывает перед ней дверь кабинета. Сотрудница охранного предприятия под запись объяснила женщине, что та незаконно снимает видео в больнице.

«У меня температура несколько дней. Я уже просто падаю! Я пришла к вам за помощью, я имею право обратиться! У меня есть паспорт и полис! Почему со мной так обращаются?» — слышен расстроенный голос на записи.

После публикации видео в городском отделе СК начали проверку причин отказа врачей Благовещенской городской больницы в помощи женщине, обратившейся к ним с высокой температурой и сильным кашлем.

«Было отказано в предоставлении экстренной медицинской помощи пациентке, которая впоследствии была госпитализирована с двусторонним воспалением лёгких. По фактам, изложенным в публикациях, следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — подтвердили RT эту информацию в пресс-службе СУ СК по Амурской области.

«Недопустимое отношение к больному»

На следующий день Елене пришлось вызывать скорую помощь уже прямо на работу. Дежурная бригада осмотрела женщину и сразу увезла её в ту же самую городскую больницу. Направление от бригады скорой помощи передали уже другой смене врачей, которые быстро заполнили все документы поступившей женщины и сразу дали направление на томографию и рентген, а затем положили в стационар.

«Смена, на которую я попала на этот раз, была уже другая, меня сразу приняли и оформили. И подтвердили пневмонию, — вспоминает Елена. — Конечно, я испугалась. Несколько лет назад, когда в области была эпидемия атипичной пневмонии, я ею переболела. Слава богу, сейчас мне лучше».

Спустя неделю из-за резонанса, вызванного снятым видеороликом, в больнице прошло совещание с участием заместителя главного врача. Елену Петрикову на него тоже позвали, но понимания женщина не встретила и на этот раз.

«На собрании мне опять сказали, что я не имела права снимать в больнице, на что я им ответила: «У вас нигде не написано, что видеосъёмка запрещена. И видеосъёмку я включила, когда врач закрыла передо мной дверь, а охранники сказали мне, что меня эта смена уже не примет!» — возмущена Елена.

В министерстве здравоохранения Амурской области RT подтвердили, что находятся в курсе ситуации и врачи, поставившие жизнь больной под угрозу, будут наказаны после разбирательства и служебной проверки. Специалисты облминздрава считают, что ко всем пациентам нужно относиться с пониманием, чтобы избежать конфликтов.

Ситуацию руководство больницы оценивает как неоднозначную, в которой, по их словам, нужно разбираться. При этом в министерстве здравоохранения считают недопустимым такое отношение к больным.

«Представители министерства проведут тщательную проверку, после чего применят необходимые меры взыскания к руководству Благовещенской городской больницы», — подтвердили RT в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

Специалисты областного минздрава также добавили, что приносят Елене свои извинения за поведение врачей.

Сама же Елена сейчас хочет только вылечиться и вернуться домой.

«Я уже несколько дней лежу в больнице. Палата хорошая, врач приходит ко мне каждый день, меня лечат, — рассказала 36-летняя пациентка. — Даже питание мне скорректировали по моей просьбе из-за экземы. Мне наконец-то стало лучше».