В Алтайском крае врача-педиатра признали виновной в смерти годовалого ребёнка

В Алтайском крае врача-педиатра одной из районных больниц признали виновной в смерти годовалого ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным следователей, в апреле 2016 года местная жительница пришла на приём со своей месячной дочерью. Педиатр не стала назначать комплекс диагностических мероприятий и не приняла достаточных мер по ежемесячному наблюдению пациентки.

В результате у девочки не был своевременно диагностирован врождённый порок сердца. В возрасте года она умерла от сердечной недостаточности.

Суд приговорил врача к ограничению свободы на один год и три месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.