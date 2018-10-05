В Алтайском крае врача-педиатра признали виновной в смерти годовалого ребёнка

Короткая ссылка
В Алтайском крае врача-педиатра одной из районных больниц признали виновной в смерти годовалого ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Алтайском крае врача-педиатра признали виновной в смерти годовалого ребёнка
  • РИА Новости

По данным следователей, в апреле 2016 года местная жительница пришла на приём со своей месячной дочерью. Педиатр не стала назначать комплекс диагностических мероприятий и не приняла достаточных мер по ежемесячному наблюдению пациентки.

В результате у девочки не был своевременно диагностирован врождённый порок сердца. В возрасте года она умерла от сердечной недостаточности.

Суд приговорил врача к ограничению свободы на один год и три месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить