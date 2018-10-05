В Алтайском крае врача-педиатра признали виновной в смерти годовалого ребёнка
- РИА Новости
По данным следователей, в апреле 2016 года местная жительница пришла на приём со своей месячной дочерью. Педиатр не стала назначать комплекс диагностических мероприятий и не приняла достаточных мер по ежемесячному наблюдению пациентки.
В результате у девочки не был своевременно диагностирован врождённый порок сердца. В возрасте года она умерла от сердечной недостаточности.
Суд приговорил врача к ограничению свободы на один год и три месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.