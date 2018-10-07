В Севастополе начали проверку из-за смерти беременной женщины в больнице

Короткая ссылка
В Севастополе проводят процессуальную проверку после смерти 36-летней беременной женщины в реанимационном отделении сосудистого центра городской больницы №1.
В Севастополе начали проверку из-за смерти беременной женщины в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Как рассказали следователи, пациентку доставили в тяжёлом состоянии из роддома №2. Она скончалась 2 октября.

«По предварительным данным, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются хронология событий, обстоятельства смерти роженицы. Следователи также изъяли соответствующую документацию.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области завели дело из-за смерти новорождённого в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить