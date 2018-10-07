В Севастополе начали проверку из-за смерти беременной женщины в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Как рассказали следователи, пациентку доставили в тяжёлом состоянии из роддома №2. Она скончалась 2 октября.
«По предварительным данным, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются хронология событий, обстоятельства смерти роженицы. Следователи также изъяли соответствующую документацию.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области завели дело из-за смерти новорождённого в больнице.