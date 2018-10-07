В Севастополе начали проверку из-за смерти беременной женщины в больнице

В Севастополе проводят процессуальную проверку после смерти 36-летней беременной женщины в реанимационном отделении сосудистого центра городской больницы №1.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Как рассказали следователи, пациентку доставили в тяжёлом состоянии из роддома №2. Она скончалась 2 октября.

«По предварительным данным, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются хронология событий, обстоятельства смерти роженицы. Следователи также изъяли соответствующую документацию.

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