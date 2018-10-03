«Гуманизация уголовного законодательства»: Путин предложил частично декриминализовать 282-ю статью УК РФ
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282-я статья УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» может быть частично декриминализована. Соответствующую инициативу в Госдуму внёс президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что за преступления по 282 статье будет допущена административная ответственность, так как уголовная не всегда обоснована.
«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во
всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния,
предусмотренные частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»
Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным», — говорится в документе.
Путин предложил возбуждать административные, а не уголовные дела в том случае, если преступление по 282 статье было совершено однократно и не представляет «серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности» государства. Однако если гражданин в течение одного года совершит дважды нарушит 282 статью, будет начато уголовное дело.
«Проект федерального закона...направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды», — подчёркивается в пояснительной записке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива Путина связана с необходимостью корректировки статьи.
«Вызвано это тем, что закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла, и сами не отдавали себе в этом отчета», — отметил Песков.
В последние годы наблюдается тенденция по смягчению уголовного законодательства, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
«Идёт смягчение уголовного законодательства. В рамки устоявшейся тенденции предложение президента вписывается и является подтверждением того, что иногда мы — законодатели — перегибаем палку... Ни один закон не может быть совершенен», — сказал он RT.
Лысаков напомнил, что новые законы и поправки имеют обратную силу — то есть влияют на уже открытые дела — только в том случае, если облегчают наказание. Поэтому в данной ситуации те, против кого возбуждено уголовное дело по 282 статье могут надеяться на пересмотр хода дела.
«Даже те, кто получил приговор суда — этот приговор будет пересмотрен и отменён, если не прошли сроки действия уголовной санкции. Конечно, он отразится на судьбах тех людей, которые попали под уголовную ответственность по этой статье», — отметил он.
Песков, отвечая на вопрос будет ли объявлена амнистия осуждённым по статье за возбуждение ненависти или вражды, ответил, что пока не может ответить.
«Этого я пока не могу сказать. Я пока не знаю. Не могу ответить на ваш вопрос», — сказал он.
Законопроект заслуживает «всемерной поддержки», убеждена уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить в чём её общественная опасность, повлечёт ли она отрицательные последствия. Статья же сконструирована не слишком удачно, поэтому любая размытость в трактовке статьи может приводить к ошибкам», — отметила она.
«В УК РФ нет ответственности за лайки и репосты»
Важным вопросом в случае одобрения нижней палатой законопроекта остаётся применение закона на практике, отметил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Сергей Шаргунов.
«Я надеюсь, что исполнители на местах просто «включат мозги» и там, где речь идёт об очевидном абсурде — свернут эти дела. Для них было важно действовать по принципу «есть статья — человек найдётся». Сейчас, надеюсь, они призадумаются», — выразил он надежду в беседе с RT.
Шаргунов убеждён, что этот законопроект — важный шаг в сторону смягчения и очеловечивания 282 статьи. «Я поддерживаю позицию президента. Могу сказать, что это результат того, за что я боролся. Пока частичный, но очень важный. Это моя тема, я говорил об этом на прямой линии, готовил бумаги», — напомнил он.
Ранее, 7 июня, в ходе прямой линии Шаргунов обратился к президенту с призывом пересмотреть некоторые положения 282 статьи из-за участившихся случаев возбуждения уголовных дел из-за лайков и репостов записей в социальных сетях, так как ситуация «доходит буквально до маразма». Глава государства тогда согласился с депутатом.
«Не нужно доводить всё до маразма и до абсурда. Давайте мы в рамках ОНФ вместе проанализируем, что происходит. Нужно привлечь Верховный суд определиться с понятиями», — ответил президент.
20 сентября пленум Верховного суда рассмотрел вопрос внесения поправок в постановление №11 от 28 июня 2011 года «о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». По итогам обсуждения было принято решение, что лайки и репосты не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел, заявлял председатель уголовной коллегии России Владимир Давыдов.
«Вообще в УК РФ нет ответственности за лайки и репосты. Есть ответственность за возбуждение вражды, ненависти и так далее. Сами эти факты, конечно, не должны быть криминальными. Даже если материал экстремистский, всё равно нужно доказывать умысел», — цитировал его Интерфакс.
Частичная декриминализации статьи 282 УК РФ позволит разграничить реальное разжигание ненависти и те поступки в соцсетях, которые не представляют опасности для общества, убеждён завкафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ профессор Леонид Головко.
«Этому в большей степени способствовала правоприменительная практика, которая несколько расширительно толковала возможности привлечения к ответственности по этой статье и по несовершеннолетним, и по совершеннолетним. Часто под эту статью подводились случаи, которые, конечно, не должны туда подводиться, которые не представляют никакой общественной опасности», — сказал он РИА Новости.