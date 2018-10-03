«Гуманизация уголовного законодательства»: Путин предложил частично декриминализовать 282-ю статью УК РФ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому однократное и несерьёзное нарушение статьи 282 УК РФ «Разжигание ненависти или вражды» будет подвергаться не уголовному, а административному наказанию. В пояснительной записке подчёркивается, что существующий закон на практике применяется не всегда обоснованно. В нижней палате отметили, что в последние годы в России наблюдается тенденция по смягчению уголовного законодательства, подчеркнув, что те, против кого сейчас возбуждены уголовные дела по 282 статье, могут надеяться на пересмотр дела. Юристы отмечают, что частичная декриминализация статьи позволит разграничить реальное разжигание ненависти и те поступки в соцсетях, которые не представляют опасности для общества.

282-я статья УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» может быть частично декриминализована. Соответствующую инициативу в Госдуму внёс президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что за преступления по 282 статье будет допущена административная ответственность, так как уголовная не всегда обоснована.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во

всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния,

предусмотренные частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным», — говорится в документе.

Путин предложил возбуждать административные, а не уголовные дела в том случае, если преступление по 282 статье было совершено однократно и не представляет «серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности» государства. Однако если гражданин в течение одного года совершит дважды нарушит 282 статью, будет начато уголовное дело.

«Проект федерального закона...направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды», — подчёркивается в пояснительной записке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива Путина связана с необходимостью корректировки статьи.

«Вызвано это тем, что закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла, и сами не отдавали себе в этом отчета», — отметил Песков.

В последние годы наблюдается тенденция по смягчению уголовного законодательства, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Идёт смягчение уголовного законодательства. В рамки устоявшейся тенденции предложение президента вписывается и является подтверждением того, что иногда мы — законодатели — перегибаем палку... Ни один закон не может быть совершенен», — сказал он RT.

Лысаков напомнил, что новые законы и поправки имеют обратную силу — то есть влияют на уже открытые дела — только в том случае, если облегчают наказание. Поэтому в данной ситуации те, против кого возбуждено уголовное дело по 282 статье могут надеяться на пересмотр хода дела.

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«Даже те, кто получил приговор суда — этот приговор будет пересмотрен и отменён, если не прошли сроки действия уголовной санкции. Конечно, он отразится на судьбах тех людей, которые попали под уголовную ответственность по этой статье», — отметил он.

Песков, отвечая на вопрос будет ли объявлена амнистия осуждённым по статье за возбуждение ненависти или вражды, ответил, что пока не может ответить.

«Этого я пока не могу сказать. Я пока не знаю. Не могу ответить на ваш вопрос», — сказал он.

Законопроект заслуживает «всемерной поддержки», убеждена уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить в чём её общественная опасность, повлечёт ли она отрицательные последствия. Статья же сконструирована не слишком удачно, поэтому любая размытость в трактовке статьи может приводить к ошибкам», — отметила она.

«В УК РФ нет ответственности за лайки и репосты»

Важным вопросом в случае одобрения нижней палатой законопроекта остаётся применение закона на практике, отметил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Сергей Шаргунов.

«Я надеюсь, что исполнители на местах просто «включат мозги» и там, где речь идёт об очевидном абсурде — свернут эти дела. Для них было важно действовать по принципу «есть статья — человек найдётся». Сейчас, надеюсь, они призадумаются», — выразил он надежду в беседе с RT.

Шаргунов убеждён, что этот законопроект — важный шаг в сторону смягчения и очеловечивания 282 статьи. «Я поддерживаю позицию президента. Могу сказать, что это результат того, за что я боролся. Пока частичный, но очень важный. Это моя тема, я говорил об этом на прямой линии, готовил бумаги», — напомнил он.

Ранее, 7 июня, в ходе прямой линии Шаргунов обратился к президенту с призывом пересмотреть некоторые положения 282 статьи из-за участившихся случаев возбуждения уголовных дел из-за лайков и репостов записей в социальных сетях, так как ситуация «доходит буквально до маразма». Глава государства тогда согласился с депутатом.

«Не нужно доводить всё до маразма и до абсурда. Давайте мы в рамках ОНФ вместе проанализируем, что происходит. Нужно привлечь Верховный суд определиться с понятиями», — ответил президент.

20 сентября пленум Верховного суда рассмотрел вопрос внесения поправок в постановление №11 от 28 июня 2011 года «о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». По итогам обсуждения было принято решение, что лайки и репосты не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел, заявлял председатель уголовной коллегии России Владимир Давыдов.

«Вообще в УК РФ нет ответственности за лайки и репосты. Есть ответственность за возбуждение вражды, ненависти и так далее. Сами эти факты, конечно, не должны быть криминальными. Даже если материал экстремистский, всё равно нужно доказывать умысел», — цитировал его Интерфакс.

Частичная декриминализации статьи 282 УК РФ позволит разграничить реальное разжигание ненависти и те поступки в соцсетях, которые не представляют опасности для общества, убеждён завкафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ профессор Леонид Головко.

«Этому в большей степени способствовала правоприменительная практика, которая несколько расширительно толковала возможности привлечения к ответственности по этой статье и по несовершеннолетним, и по совершеннолетним. Часто под эту статью подводились случаи, которые, конечно, не должны туда подводиться, которые не представляют никакой общественной опасности», — сказал он РИА Новости.