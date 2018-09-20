Верховный суд разъяснил ситуацию с репостами экстремистских материалов

Верховный суд (ВС) России дал разъяснения по поводу ситуации с репостами экстремистских материалов.

Как заявил судья ВС Владимир Давыдов, репосты экстремистских материалов нельзя считать преступлением, если нет доказательств умысла на разжигание ненависти.

«В УК России нет ответственности за репосты, только за возбуждение вражды. Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чём не говорит. Надо доказывать умысел», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечает агентство, ранее суд суд принял соответствующее постановление пленума.

Уточняется, что ВС также призывает судей, рассматривающих дела об экстремизме, не верить слепо экспертам в данном вопросе и самостоятельно определять, является ли размещённая в интернете информация направленной на возбуждение ненависти и вражды.

«При оценке заключения эксперта… судам следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательствами», — отмечается в постановлении.

По данным агентства, в настоящее время суды опираются на заключения экспертов в подобных делах.

В августе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась за смягчение наказания за лайки и репосты.