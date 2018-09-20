«Взвешенный подход»: в Верховном суде РФ разъяснили правила рассмотрения дел о лайках и репостах

Пленум Верховного суда России принял постановление, в котором содержатся рекомендации для судей при рассмотрении дел о преступлениях экстремистской направленности. В частности, в документе говорится о привлечении к ответственности за лайки и репосты. В Верховном суде указали, что при возбуждении дела необходимо учитывать контекст, наличие злого умысла, информацию о личности человека, который подозревается в нарушении, и другие факторы. Кроме того, в ВС подчеркнули, что постановление пленума имеет обратную силу. В ближайшее время также вопрос об ответственности за лайки и репосты рассмотрят и в Госдуме.

В четверг, 20 сентября, состоялось заседание пленума Верховного суда Российской Федерации. Среди прочих рассматривался вопрос внесения поправок в постановление от 28 июня 2011 года №11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

Как сообщил по итогам заседания зампредседателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов, лайки и репосты не могут быть поводом для возбуждения уголовных дел.

«Вообще в УК РФ нет ответственности за лайки и репосты. Есть ответственность за возбуждение вражды, ненависти и так далее. Сами эти факты, конечно, не должны быть криминальными. Даже если материал экстремистский, всё равно нужно доказывать умысел», — цитирует Давыдова агентство Интерфакс.

В то же время в Верховном суде РФ указали, что заключения экспертов о преступлениях экстремистской направленности не обладают преимуществом перед другими доказательствами. Отмечается, что экспертизы должны давать оценку, исходя из общих правил и в совокупности с другими доказательствами.

«Вопрос, являются ли те или иные действия публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности или к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, а также возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, относится к компетенции суда», — подчёркивается в документе.

При этом в новом пункте постановления пленума ВС отмечается, что суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела.

«К таким данным относится не только сам факт размещения в сети интернет изображения или файла, содержащего признаки возбуждения вражды или ненависти... но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения», — приводит РИА Новости текст постановления.

При этом привлечение к ответственности по статье «Экстремизм» возможно, только если человек осознавал, что его действия нарушают основы конституционного права, и намеренно пытался разжечь ненависть, вражду или унизить человеческое достоинство. Кроме того, будут учитываться контекст, содержание страницы автора в соцсетях, сведения о его деятельности и другие факторы.

Кроме того, даже если в публикации есть формальные признаки уголовного деяния, её размещение не будет считаться преступлением при условии, что «в силу малозначительности» она не представляет общественной опасности.

В связи с принятым на пленуме постановлением Верховный суд РФ ожидает пересмотра уголовных дел об экстремизме, которые были возбуждены за лайки и репосты в социальных сетях. По словам Давыдова, для ВС всегда было очевидно, что доказывать надо умысел.

«Конечно, постановление пленума имеет обратную силу — ведь мы разъясняем действующий закон», — сказал Давыдов.

Зампредседателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Разъяснения призваны сформировать взвешенный подход»

В ближайшее время в комитете Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи тоже будет рассмотрен вопрос об уголовной ответственности за лайки и репосты. Об этом заявил заместитель председателя комитета Владимир Крупенников в беседе с RT.

«Репостнуть можно со своим комментарием: «Какой кошмар!» или «Давайте поддержим!». И это совершенно разные позиции по поводу одного и того же поста, который может быть экстремистским. Соответственно, я считаю, что нужно и по-разному относиться к этим вещам», — сказал депутат.

Также по теме Лайк, репост, статья: ОНФ и Генпрокуратура предложат Путину поправки к антиэкстремистскому закону Активисты Общероссийского народного фронта проводят анализ правоприменительной практики по статье УК о возбуждении ненависти и вражды....

Его коллега, зампред комитета по информполитике и член партии ЛДПР Андрей Свинцов также высказался за смягчение наказания за лайки и репосты в социальных сетях.

«Молодёжь интересуется, много читает, занимается, развивается, развлекается, но при этом может пострадать из-за определённых увлечений, или какого-то юношеского максимализма, или некорректных высказываний. Поэтому мы категорически против уголовного наказания за такого рода преступления. И, безусловно, решение этого пленума смягчит наказание в отношении некоторых представителей нашей молодёжи, но проблему это не решит», — подчеркнул Свинцов в разговоре с RT.

В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что в документе, представленном по итогам пленума ВС РФ, были даны ответы на наиболее острые вопросы, связанные с привлечением к уголовной ответственности за размещение материалов экстремистской направленности в интернете.

«Разъяснения призваны способствовать формированию взвешенного подхода при применении мер уголовно-правового характера по таким делам и определению соразмерности общественной опасности содеянного», — говорится в сообщении пресс-службы.

Здание Верховного суда РФ в Москве

РИА Новости

© Алексей Куденко

Между тем специалисты скептически отнеслись к решению Верховного суда. Алексей Бушмаков — адвокат Марии Мотузиной, ставшей фигуранткой нашумевшего уголовного дела за публикацию «экстремистских мемов», — считает, что принятые на пленуме решения не повлияют на уже вынесенные приговоры.

«Верховный суд уже достаточно рассмотрел дел по этой статье — 282-й. Но отмены приговоров не последовало. Поэтому этот пленум ни на что не повлияет. Скажем так: это не очень приятная попытка как-то сгладить общественный резонанс по делам о репостах», — отметил Бушмаков.

При этом адвокат добавил, что на слушаниях по делу своей подзащитной он укажет на решение пленума, в очередной раз отметив, что злого умысла в действиях Мотузиной не было.

«Реакция, конечно, будет. Мы в очередной раз укажем суду, что отсутствует состав преступления, поскольку нет умысла. Об этом мы суду уже говорили, но суд тогда отверг наши доводы и продолжил рассмотрение этого дела, хотя мы просили прекратить либо вернуть дело прокурору», — заявил Бушмаков.

В то же время он подчеркнул, что изменять необходимо именно практику применения 282 статьи, поскольку сама по себе статья правильная.

«Статья в принципе правильная, но по ней должны наказывать только тех людей, которые высказывают именно призывы для осуществления насилия в отношении социальных групп либо по расовому, половому признаку, национальности... Был клиент, который оставил антисемитсткую надпись в лифте, специально написал. Вот за это надо наказывать. А за сохранённые картинки — не надо. Поэтому декриминализации, конечно, не будет, но практику применения статьи надо менять», — уверен адвокат.