Баланс труда и отдыха: в России утверждён проект о переносе выходных дней в 2019 году

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила подготовленный Министерством труда проект постановления правительства РФ, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году. Согласно утверждённым предложениям, самыми протяжёнными выходными по традиции станут новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января. В мае отдохнуть можно будет дважды — с 1-го по 5-е и с 9-го по 12-е. В следующем году, как и в текущем, предполагается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, возглавляемая вице-премьером Татьяной Голиковой, одобрила график переноса выходных дней в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.

Отмечается, что проект постановления правительства, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году, был подготовлен с целью рационального планирования рабочего времени в организациях и учёта интересов различных категорий граждан РФ по созданию условий для полноценного отдыха как в зимнее, так и в летнее время.

«Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект», — говорится в сообщении.

Подчеркнём, что в состав комиссии входят представители правительства, работодателей и профсоюзов.

Согласно предложению, предусматривается перенос выходных дней 5 и 6 января (суббота и воскресенье) на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Кроме того, нерабочий день в субботу, 23 февраля, будет перенесён на пятницу, 10 мая.

Исходя из этих изменений, представлен график дней отдыха российских граждан в 2019 году.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества отдыхать россияне будут 23 и 24 февраля (правда, это суббота и воскресенье).

Однако в начале весны предстоят сразу три выходных, с 8 по 10 марта, — в честь Международного женского дня. А затем россияне смогут спланировать отдых на День Труда (с 1 по 5 мая) и День Победы (с 9 по 12 мая).

Летом один выходной день выпадет на 12 июня (День России). Следующие праздники выпадают на последний осенний месяц: 2, 3 и 4 ноября будут нерабочими по случаю Дня народного единства.

«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, что в 2018 году в России правительство утвердило 247 рабочих дней и 118 выходных и праздников. Самыми длинными стали новогодние каникулы: россияне отдыхали 10 дней — с 30 декабря по 8 января. В нынешнем году жители РФ уже отгуляли все праздники, кроме Дня народного единства. Выходными станут три дня последнего осеннего месяца — с 3 по 5 ноября.

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Традиционные выходные

В России уже привыкли к длинным каникулам на Новый год и в последний весенний месяц. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Наша страна уже привыкла к длинным выходным и в новогодние, и в майские праздники — это традиционно. Другой вопрос, что, может быть, не совсем комфортно иногда бывает работодателям. Но для этого у работодателей всегда есть возможность договориться с работниками, потому что, вы знаете, что у нас, по Трудовому кодексу, выходные дни, если работник выходит, оплачиваются в двойном размере», — напомнил Вострецов в беседе с RT.

По мнению депутата, было принято абсолютно верное решение по переносу двух выходных дней с 5 и 6 января на 2 и 3 мая.

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«В большинстве регионов России в мае уже довольно тепло, люди стараются выехать на дачу, открыть сезон, чтобы потом каждые выходные приезжать туда и уже с удовольствием отдыхать. Поэтому считаю, что решение очень разумное и большинство граждан его встретят, мне кажется, с радостью», — заключил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в эфире радио Sputnik отрицает связь между производительностью труда и количеством времени, выделяемым на отдых.

«Я думаю, что прямой зависимости нет. Подход, при котором производительность труда определяется исходя из продолжительности рабочего времени (якобы чем меньше люди будут отдыхать, тем выше будет производительность), — это устаревший подход», — цитирует Фомина РИА Новости.

Он заметил, что повышение производительности труда может произойти в том случае, если сотрудник будет обеспечен «современными технологиями и оборудованием».

«Некоторые говорят, что для повышения производительности нужно уменьшить количество праздников и увеличить продолжительность рабочего дня. Мне кажется, это неправильно», — добавил член Совфеда.