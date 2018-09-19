«Серьезные нарушения законодательства»: ЦИК рекомендовал отменить итоги выборов губернатора Приморья

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала признать недействительными результаты выборов губернатора Приморского края. По данным ЦИК, анализ жалоб «выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса». Решение об отмене результатов голосования региональный избирком примет 20 сентября. Первый тур выборов в Приморском крае состоялся в единый день голосования 9 сентября. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко и его основной оппонент, член КПРФ Андрей Ищенко не смогли набрать более 50% голосов избирателей. В ходе второго тура 16 сентября после обработки 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55%, тогда как Ищенко 48,06%. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификации протоколов.

Центральная избирательная комиссия России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты выборов главы региона недействительными. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», — сказала она.

По словам Памфиловой, ЦИК установил, что в ходе второго тура при установлении итогов голосования были серьезные нарушения закона. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил «грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса».

«В ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов», — уточнила глава ЦИК.

При этом она отметила, что основной причиной для рекомендации отменить результаты голосования стала потеря 24,5 тыс. бюллетеней.

«Основная и главная причина, повод, который нам позволил это сделать — это то, что 13 участков, на которых могли проголосовать 24,5 тыс. избирателей, их голоса, протоколы об их участии были потеряны», — подчеркнула она.

Эти 13 избирательных участков находятся в ведении ТИКа Советского района. После того, как стало известно о потере голосов, результаты голосования на этих участках были признаны недействительными.

Также ЦИК установил, что данные с 13 участков в Находке и Уссурийске были введены в ГАС «Выборы» с существенной задержкой — 10 часов и более

Рассказала Памфилова и о зафиксированных вбросах на последнем этапе голосования. «Мы видим, что пошли очевидные вбросы, поскольку на 19 участках в Уссурийске, Артеме стала расти явка, мы это четко отследили в системе ГАС «Выборы», — сказала она.

В избиркоме Приморского края заявили, что вопрос отмены итогов будет рассмотрен комиссией 20 сентября.

«Заседание по этому вопросу состоится завтра (в четверг, 20 сентября. — RT) в 14:00. ЦИК рекомендовал нам принять решение — признать результаты недействительными», — сказала секретарь избиркома Наталья Камаева.

Первый тур выборов в Приморском крае состоялся в единый день голосования 9 сентября. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора, кандидат от «Единой России», Андрей Тарасенко набрал 46,6% голосов избирателей, а его основной оппонент, член КПРФ Андрей Ищенко, — 24,6%. Так как ни один кандидат не набрал более 50%, был назначен второй тур голосования, который прошёл 16 сентября. После обработки 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55%, тогда как Ищенко 48,06%.

Всего в ЦИК поступило более 70 жалоб от обоих кандидатов, отметила Памфилова. В них содержатся как претензии друг к другу, так и указания о нарушениях российского законодательства. По данным о ходе второго тура голосования в Приморье, от самих избирателей и общественных организаций поступило около 120 жалоб

«Обидно, что такая локальная концентрация нарушений на нескольких территориях (в основном в Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля», — отметили в ЦИК.

На заседании 19 сентября ЦИК России рекомендовала Избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов Губернатора Приморского края недействительными и по завершении изучения всех обстоятельств направить материалы в правоохранительные органы. pic.twitter.com/vqeaDcBApx — ЦИК России (@CIKRussia) 19 сентября 2018 г.

В случае же, если результаты выборов будут признаны недействительными, повторное голосование пройдёт через три месяца. Андрей Тарасенко заявил, что в случае назначения перевыборов он примет в них участие, тогда как Андрей Ищенко отметил, что решение о его выдвижении принимает партия.

«Для начала мы разберемся со вторым туром. Потому что мы не согласны с тем, что их (результаты. — RT) хотят отменить. О моем участии в дальнейших выборах будет принимать решение центральный комитет партии», — сказал кандидат от КПРФ «Интерфаксу».

Памфилова призвала региональный избирком, не откладывать решение об отмене результатов выборов. Она отметила, что в случае необходимости такое решение может принять сам ЦИК.

«Прошу быть готовыми к тому, что ЦИК самой придется принять решение (об отмене итогов выборов губернатора Приморья. — RT), если оно не будет принято избирательной комиссией Приморского края», — сказала она.

Глава ЦИК Элла Памфилова

globallookpress.com

© Bai Xueqi

«Нещадно будем выявлять всё»

Глава ЦИК подчеркнула, что если схожая ситуация с нарушениями на выборах будет и в других регионах, то ЦИК примет решение об отмене результатов голосования и в них. Причем «тревожные сигналы» уже есть, отметила она. Так, в воскресенье, 23 сентября, будут проведены вторые туры голосования ещё в трёх субъектах РФ — Владимирской области, республике Хакасии и Хабаровском крае.

Также по теме «Конкуренция буквально во всех субъектах»: как прошли региональные выборы в России Выборы в России 9 сентября, в единый день голосования, прошли спокойно, без существенных нарушений. Об этом сообщила глава ЦИК Элла...

«Я хочу сразу предупредить и сказать: нещадно будем выявлять всё, вытаскивать — вплоть до отмены выборов, поверьте, предлог найдем, если ситуация будет складываться таким образом», — подчеркнула Памфилова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье.

«Мы по-прежнему внимательно следим за тем, как развиваются события вокруг состоявшихся выборов в Приморье. Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов. Президент это говорил и в отношении парламентских выборов, и в отношении президентских выборов, и в отношении региональных выборов», — сказал он.

Комментируя рекомендацию Центральной избирательной комиссии по отмене результатов выборов второго тура, пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин поддерживает позицию ЦИК.

«Безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин, и на чем он, собственно, всегда настаивал, поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают», — подчеркнул Песков.