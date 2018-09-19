В Кремле поддерживают позицию ЦИК по выборам в Приморье

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В Кремле продолжают следить за ситуацией с выборами губернатора Приморского края, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле поддерживают позицию ЦИК по выборам в Приморье
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Мы по-прежнему внимательно следим за тем, как развиваются события вокруг состоявшихся выборов в Приморье. Я хочу напомнить вам неоднократно произнесённые президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов», — сказал Песков журналистам.

По его словам, заявления Центризбиркома из Владивостока идут в русле того, о чём неоднократно говорил Владимир Путин и на чём он всегда настаивал.

«Поэтому подобную позицию ЦИК в Кремле ценят и поддерживают», — отметил он.

Ранее ЦИК рекомендовала избирательной комиссии Приморья признать результаты голосования недействительными.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборах были допущены серьёзные нарушения закона.

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