Кадровые решения: Путин назначил трёх новых полпредов в федеральных округах
- Игорь Щёголев, Николай Цуканов и Александр Матовников
- РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин произвёл ряд кадровых перестановок в своей администрации, назначив новых полномочных представителей президента в некоторых федеральных округах. Тексты соответствующих указов опубликованы на официальном сайте Кремля.
Так, полпредом главы государства в Центральном федеральном округе назначен 52-летний помощник президента Игорь Щёголев. На этом посту он сменил Алексея Гордеева, который 18 мая 2018 года стал заместителем премьер-министра, ответственного за аграрный сектор.
Началом политической карьеры Щёголева можно считать его переход с должности замглавы службы новостей агентства ИТАР-ТАСС на работу в Управление правительственной информации в 1998 году. Затем он возглавлял Управление пресс-службы администрации президента и был руководителем Протокола президента России. В 2008-2012 годах Щёголев занимал пост министра связи и массовых коммуникаций, а затем был назначен помощником президента.
Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе вице-адмирал в отставке Олег Белавенцев, занимавший этот пост с 28 июля 2016 года, освобождён от должности президентским указом. Его кресло займёт 52-летний генерал-майор Александр Матовников — ветеран группы специальных операций «Альфа» и двух чеченских кампаний.
После перехода на службу в Минобороны он занимал должность заместителя командира Сил специальных операций ГРУ Генштаба Вооружённых Сил РФ. Матовников принял участие в военной операции в Сирии, будучи одним из руководителей ССО. В декабре 2017 года генерал-майору присвоено звание Героя России — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
- Александр Матовников и Владимир Путин
- РИА Новости
Ещё одним полпредом, которого Владимир Путин во вторник, 26 июня, освободил от занимаемой должности, стал Игорь Холманских. Он представлял президента России в Уральском федеральном округе с мая 2012 года. Глава государства предложил начальнику сборочного цеха «Уралвагонзавода» стать своим полпредом в УФО через несколько месяцев после прямой линии с президентом, в ходе которой Холманских обратился к Путину касательно белоленточных протестов.
Его пост займёт 53-летний помощник президента по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, который в 2016—2017 годах был полпредом главы государства в Северо-Западном федеральном округе, а до этого занимал должность губернатора Калининградской области (в 2010—2016 годах).
По данным двух источников РБК, близких к администрации президента, кандидатура Игоря Холманских будет выдвинута на пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода».
Российский лидер также подписал указы, согласно которым свои посты сохранили Александр Беглов (полпред в Северо-Западном федеральном округе с 25 декабря 2017 года и бывший полпред в ЦФО), Владимир Устинов (полпред в Южном ФО с 14 мая 2008 года, экс-министр юстиции и бывший генпрокурор) и Сергей Меняйло (полпред в Сибирском ФО с 28 июля 2016 года, экс-губернатор Севастополя и бывший замкомандующего Черноморским флотом России).
Отмечается, что все вышеперечисленные указы о снятии с должностей и новых назначениях вступают в силу со дня их подписания.
В опубликованных 26 июня документах не упоминаются полпреды президента в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах — Михаил Бабич и Юрий Трутнев соответственно. Однако, согласно информации на официальном сайте Кремля, чиновники всё ещё занимают свои должности. Бабич — с 15 декабря 2011 года, а Трутнев — с 31 августа 2013-го.
Напомним, до назначения полпредом Бабич был председателем правительства Чеченской республикив 2002—2003 годах, а затем трижды избирался депутатом Государственной думы. Трутнев был мэром Перми в 1996—2000 годах, затем — губернатором Пермской области (до 2004 года), министром природных ресурсов и экологии (до 2012 года) и помощником президента РФ.
- Владимир Путин и Сергей Меняйло
- kremlin.ru
Напомним, что институт полномочных представителей президента России был создан в мае 2000 года путём преобразования аналогичного института полпредов главы государства в регионах Российской Федерации. Полпреды входят в состав администрации президента России.
Территория страны поделена на восемь федеральных округов. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в результате мартовского референдума 2014 года был образован девятый, Крымский федеральный округ, однако в июле 2016-го «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» он был упразднён и включён в состав Южного федерального округа.