«В мировом тренде»: в России утверждена концепция развития системы противодействия финансированию терроризма

Президент России Владимир Путин подписал документ, регламентирующий противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Как отметили в Госдуме, новые меры — очередной этап борьбы не только с внутренним, но и с международным экстремизмом. По оценке экспертов, в этой сфере Россия находится в общемировом тренде — учтены самые современные финансовые инструменты, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Согласно данным МВД, в 2017 году было выявлено 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма. Контроль за ходом её реализации будет осуществляться в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга главе государства.

Основные цели концепции — снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций, предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, повышение уровня прозрачности экономики, а также соблюдение законодательства и укрепление роли России в международной системе противодействия финансированию терроризма.

Отмечается, что в результате реализации концепции национальная система должна быть приведена в соответствие международным стандартам, она получит оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение.

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу по состоянию на 30 мая 2018 года, в перечне действующих организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, находятся 97 зарубежных организаций и 409 иностранных граждан, а также 482 учреждения, зарегистрированные в России, и 8389 россиян.

«Борьба с терроризмом на международной арене»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT заявил, что концепция станет следующим этапом борьбы с международным терроризмом.

«В первую очередь это продолжение борьбы с терроризмом как внутри страны, так и на международной арене. И сейчас у нас есть возможность сосредоточиться на таких серьёзных преступлениях, как финансирование терроризма. Если раньше речь шла о физической борьбе с терроризмом, то сейчас, конечно, надо искать и бить по тем слабым местам, которые касаются не только нашей страны, но и всего мира», — отметил депутат.

Аналогичную позицию в беседе с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его мнению, действия российских властей демонстрируют, что страна находится в общемировом тренде.

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«Во-первых, я бы сказал, что он (документ. — RT) направлен на подтягивание всей нашей практики к общемировым трендам. Он направлен на расширение сотрудничества по линии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — RT), а также на сотрудничество между финансовыми разведками стран-партнёров», — подчеркнул эксперт.

Масленников также полагает, что концепция на реальной основе вводит понятие «национальной системы» противодействия, охватывающего все федеральные органы исполнительной власти, а также ряд других структур, прежде всего — ЦБ России. Кроме того, по его словам, документ определяет новое понимание рисков, связанных с преступными действиями.

Как добавил Шхагошев, представители террористических организаций использовали и продолжают использовать современные методы финансирования своих ячеек, в том числе прямое давление на бизнес-структуры в ряде стран. Он отметил, что подобное происходило из-за отсутствия контроля.

«Эта концепция предполагает контроль, который должен остановить поток финансов в международные террористические организации. Во всём мире сотни миллионов долларов попадали в руки террористических организаций. Поэтому стало возможным организованное сопротивление боевиков в таком масштабном виде на территории Сирии», — подчеркнул Шхагошев.

«Результаты есть»

Утверждённая президентом России концепция противодействия финансированию терроризма разрабатывалась с учётом международных практик. Об этом в беседе с RT заявил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. Он отметил, что к настоящему моменту уже есть результаты работы по борьбе с отмыванием денег. В частности, по его словам, наведён порядок в банковской системе, приняты ряд законодательных актов с изъятием незаконных активов, а также очень сильно продвинулась работа службы Росфинмониторинга.

«Концепция разрабатывалась долгое время с учётом существующих практик, которые известны спецслужбам и финансовым органам, поэтому документ является технически проработанным. В рамках концепции нужно продолжать работу по усовершенствованию законодательства, поскольку всё равно находятся определённые «дыры», механизмы и схемы, в том числе электронные кошельки», — подчеркнул он.

Председатель НАК отметил, что российские спецслужбы готовы к борьбе с незаконными операциями с использованием электронных денежных средств. Однако он добавил, что мошенники постоянно разрабатывают новые модели.

«Криптовалюта изначально была создана для отмывания денег, заработанных на торговле наркотиками. Она также используется для отмыва коррупционных денег, поэтому её так активно раскручивают западные финансовые системы», — пояснил он.

Итоги 2017 года

В марте начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко сообщил о результатах борьбы с незаконными операциями, использовавшимися для финансирования террористических и экстремистских организаций.

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«В 2017 году правоохранительными органами в России выявлено 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма, из них 72 — сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 38 — нашей службой. Это весьма специфичный вид преступлений — они имеют тщательно закамуфлированный механизм», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, в числе способов финансирования — электронные кошельки, целенаправленный перевод средств и криптовалюты. При этом Курносенко подчеркнул, что отработка алгоритма противодействия финансированию терроризма и экстремизма находится в стадии завершения.

Отметим, что 22 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект «О цифровых финансовых активах», к которым относятся криптовалюта и токен. Кроме того, СМИ сообщали, что в рамках исполнения антиотмывочного законодательства в России может появиться реестр криптоинвесторов. Также премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял о разработке законопроектов, вводящих термины «цифровые деньги» и «цифровые права».