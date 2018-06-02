Путин подписал концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма

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Президент России Владимир Путин подписал концепцию развития национальной системы противодействия финансированию терроризма.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.

В документе говорится, что основными задачами концепции являются совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также развитие системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием доходов, которые получены преступным путём, с коррупцией и финансированием терроризма.

Ранее Россия и ОАЭ призвали создать международную коалицию по борьбе с терроризмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, пострадавших от террористических атак.

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