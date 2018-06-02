Путин подписал концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма

Президент России Владимир Путин подписал концепцию развития национальной системы противодействия финансированию терроризма.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.

В документе говорится, что основными задачами концепции являются совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также развитие системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием доходов, которые получены преступным путём, с коррупцией и финансированием терроризма.

Ранее Россия и ОАЭ призвали создать международную коалицию по борьбе с терроризмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, пострадавших от террористических атак.