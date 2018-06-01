Россия и ОАЭ призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом

Россия и ОАЭ призывают создать международную коалицию по борьбе с терроризмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, пострадавших от террористических атак.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию двух стран о стратегическом партнёрстве.

«Стороны призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, непосредственно пострадавших от террористических атак», — говорится в документе.

Кроме того, в декларации отмечается, что страны намерены координировать усилия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе переговоров российский лидер заявил, что результатом совместной работы России и ОПЕК стала стабилизация на рынке углеводородов.