Россия и ОАЭ призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом

Короткая ссылка
Россия и ОАЭ призывают создать международную коалицию по борьбе с терроризмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, пострадавших от террористических атак.
Россия и ОАЭ призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию двух стран о стратегическом партнёрстве.

«Стороны призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, непосредственно пострадавших от террористических атак», — говорится в документе.

Кроме того, в декларации отмечается, что страны намерены координировать усилия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе переговоров российский лидер заявил, что результатом совместной работы России и ОПЕК стала стабилизация на рынке углеводородов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить