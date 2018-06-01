Путин: совместная работа России и ОПЕК помогла стабилизировать рынок углеводородов

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что результатом совместной работы России и ОПЕК стала стабилизация на рынке углеводородов.
Путин: совместная работа России и ОПЕК помогла стабилизировать рынок углеводородов
  • kremlin.ru

«Наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов», — цитирует ТАСС президента.

Ранее ОПЕК повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире до 1,65 млн баррелей в сутки.

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