Путин: совместная работа России и ОПЕК помогла стабилизировать рынок углеводородов

Российский лидер Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что результатом совместной работы России и ОПЕК стала стабилизация на рынке углеводородов.

«Наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов», — цитирует ТАСС президента.

Ранее ОПЕК повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире до 1,65 млн баррелей в сутки.