«Пресечены каналы поставок оружия»: ФСБ и МВД провели совместную операцию в 14 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в рамках совместной операции пресекли деятельность каналов поставки оружия в 14 регионах. По делу проходят 32 человека, связанные с организацией незаконных поставок, изготовлением и модернизацией вооружения. Задержан находившийся в федеральном розыске гражданин РФ. Кроме того, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в 2017 году на территории страны было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов. За первый квартал 2018 года ФСБ предотвратила шесть терактов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с представителями МВД России пресекли деятельность и функционирование устойчивых каналов поставки оружия в 14 регионах страны. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия были проведены в отношении 32 человек. Задержан находившийся в федеральном розыске гражданин России.

«29 мая 2018 года в 14 регионах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три миномётные мины, 23 взрывателя различных модификаций, свыше 5 кг взрывчатых веществ. Кроме того, было конфисковано порядка 4000 патронов различного калибра, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие, включая пули, гильзы, капсюли, и оборудование для изготовления боеприпасов.

В списке изъятого огнестрельного оружия значатся пулемёты Дегтярёва и МГ-34, различные модификации автомата Калашникова, винтовки и карабины СВД, Мосина, Маузера, винчестер, ТОЗ, а также пистолеты, в том числе пистолеты-пулемёты ППС и МП-38, и револьверы ПМ, ТТ, Colt, Walter, Stalker, Tangfolio, Smith&Wesson и наган.

Действия сотрудников правоохранительных органов также привели к прекращению деятельности четырёх подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов. Так называемые оружейные ателье находились на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.

В настоящее время ведомства проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, в частности направленные на процессуальное закрепление противоправной деятельности задержанных и установление их преступных связей, а также фактов возможной причастности к совершению других преступлений.

«Предотвращено 25 терактов»

С 30 мая по 1 июня в Красноярске проходит 14-й Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». Одним из участников мероприятия стал заместитель руководителя аппарата НАК Алексей Ковалёв, который подвёл итоги деятельности комитета за 2017 год. По его словам, за этот период было предотвращено 25 терактов.

«Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах. Пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, не допущен выезд за рубеж свыше 80 лиц, подпавших под влияние боевиков», — цитирует Ковалёва ТАСС.

Представитель НАК также рассказал, что было пресечено более 90 попыток передачи экстремистских материалов лицам, находящимся в тюремном заключении, а также не допущено формирование 44 религиозных ячеек на объектах уголовно-исполнительной системы. По словам Ковалёва, более 1300 граждан удалось склонить к отказу от противоправных деяний.

«Количество отказавшихся от террористической деятельности в 2017 году составило 58 человек», — добавил он, подчеркнув, что этот показатель в полтора раза больше, чем годом ранее.

Заместитель руководителя аппарата НАК также привёл данные, затрагивающие сферу защиты информационного пространства. Так, в 2017 году подвергся блокировке противоправный контент на более чем 60 тыс. ресурсов, что почти в два раза больше показателя 2016 года. Кроме того, ведомство пресекло деятельность 68 ресурсов и ограничило доступ к 1500 сайтам экстремистской направленности.

Напомним, что в апреле председатель НАК, глава ФСБ Александр Бортников отчитался о борьбе с экстремистскими проявлениями и терроризмом за первые три месяца 2018 года.

«В первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено шесть терактов», — сказал Бортников.

Он также сообщил, что с начала 2018 года пресечена деятельность 12 террористических ячеек, задержаны 189 человек, ликвидированы 15 бандитов и их пособников.