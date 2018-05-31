В ФСБ заявили о пресечении каналов поставок оружия в 14 регионах России

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России и Министерство внутренних дел пресекли каналы поставок оружия в 14 регионах.

Об этом сообщается в поступившем в RT сообщении ФСБ.

«29 мая 2018 года в 14 регионах страны проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации было изъято 83 единицы огнестрельного оружия, ручные осколочные гранаты, миномётные мины, около 4 тыс. патронов, более 5 кг взрывчатых веществ.

В ведомстве также уточнили, что прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.

Кроме того, задержан находившийся в федеральном розыске гражданин России.

Ранее «Крыминформ» сообщал о задержании в Крыму гражданина Украины и гражданки России, подозреваемых в попытке сбыта оружия. 

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