В ФСБ заявили о пресечении каналов поставок оружия в 14 регионах России
Об этом сообщается в поступившем в RT сообщении ФСБ.
«29 мая 2018 года в 14 регионах страны проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения», — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации было изъято 83 единицы огнестрельного оружия, ручные осколочные гранаты, миномётные мины, около 4 тыс. патронов, более 5 кг взрывчатых веществ.
В ведомстве также уточнили, что прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.
Кроме того, задержан находившийся в федеральном розыске гражданин России.
Ранее «Крыминформ» сообщал о задержании в Крыму гражданина Украины и гражданки России, подозреваемых в попытке сбыта оружия.