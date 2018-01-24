СМИ: В Госдуме предложили запретить въезд в Россию подозреваемым в финансировании терроризма
«Данный законопроект действительно позволит в опредёленной степени усилить противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Но предпринимателям, работающим исключительно в правовом поле, необходимо понимать риски — ведь такой рычаг воздействия может коснуться их или их партнёров», — цитирует издание старшего юриста компании «Дювернуа Лигал» Анну Сенаторову.
Как отмечает издание, соответствующие поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда и России и въезда в Россию».
Ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов.