СМИ: В Госдуме предложили запретить въезд в Россию подозреваемым в финансировании терроризма

В Государственной думе намерены принять в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на въезд в Россию иностранцев, чьи счета были заморожены по подозрению в финансировании терроризма или отмывании денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей комитета по развитию гражданского общества.

«Данный законопроект действительно позволит в опредёленной степени усилить противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Но предпринимателям, работающим исключительно в правовом поле, необходимо понимать риски — ведь такой рычаг воздействия может коснуться их или их партнёров», — цитирует издание старшего юриста компании «Дювернуа Лигал» Анну Сенаторову.

Как отмечает издание, соответствующие поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда и России и въезда в Россию».

Ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов.