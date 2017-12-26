Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов.

Как сообщает РИА Новости, законом повышается ответственность за финансирование терроризма, за склонение, вербовку или иное вовлечение в совершение преступления, предусмотренного статьями УК России о терроризме.

Отмечается, что теперь за данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до 700 тыс. рублей либо пожизненного заключения.

14 декабря Госдума приняла закон о пожизненном заключении за вербовку террористов.