«Польза, честь и слава»: как формировались традиции инаугурации президента России

7 мая 2018 года состоится инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Торжественная церемония пройдёт в Московском Кремле уже в седьмой раз — впервые она состоялась в 1991 году. За неполные три десятка лет менялось и место проведения процедуры, и её сценарий. По традиции, закрепившейся в 2000 году, вступление в должность президента проходит в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Во время инаугурации новый глава государства произносит слова присяги, положив правую руку на специальный экземпляр текста Конституции России, а затем получает знаки президентского отличия.

7 мая 2018 года в Кремле пройдёт церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина. Процедура вступления в должность главы российского государства, избранного в результате всенародного голосования, станет седьмой по счёту.

Первая инаугурация президента в истории России состоялась ещё до распада СССР — 10 июля 1991 года. В Кремлёвском дворце съездов (сейчас Государственный Кремлёвский дворец. — RT) в должность президента РСФСР вступил Борис Николаевич Ельцин.

В своей инаугурационной речи избранный президент заявил, что впервые в тысячелетней истории России глава государства торжественно присягает своим согражданам. Как подчеркнул Ельцин, институт президента необходим для того, чтобы интересы общества занимали первоочередное положение в политике государства.

В тот день в своём выступлении президент СССР Михаил Горбачёв назвал Ельцина президентом Российской Федерации. Советский лидер сообщил собравшимся во дворце, что видит Россию центром «обновлённого союзного государства» — речь шла о проекте Союза Суверенных Государств, который должен был прийти на смену СССР.

Инаугурация Бориса Ельцина

РИА Новости

© Александр Макаров

Инаугурация 1991 года, несмотря на её большое историческое значение, по своей форме напоминала рядовое протокольное мероприятие. Церемония длилась всего 37 минут, и после перерыва в зале Кремлёвского дворца началось заседание Съезда народных депутатов РСФСР.

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Тем не менее первая инаугурация заложила традицию присутствия на церемонии лидеров основных религиозных конфессий. После того как Борис Ельцин принёс присягу, с напутственным словом выступил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Выступление предстоятеля Русской православной церкви означало отказ новой власти от атеистической советской идеологии и признание особого положения православного христианства.

Регалии президента

Вторая инаугурация Бориса Ельцина прошла 9 августа 1996 года в том же месте, но носила совершенно иной характер. Администрация президента провела серьёзную подготовку к этому событию. К тому же в 1994 и 1996 годах были внесены поправки в законодательство РФ, устанавливавшие символы президентской власти и порядок вступления в должность главы государства.

В соответствии с нововведениями, в 1996 году Ельцин получил две регалии — штандарт президента и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с орденской цепью. Данная награда является символом президентской власти.

Штандарт представляет собой древко, на которое крепится квадратное трёхцветное полотнище с государственным гербом посередине. Древко увенчано металлическим навершием в виде копья.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с золотой цепью

РИА Новости

© Сергей Субботин

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — это крестообразная награда, на лицевой стороне которой изображён герб РФ, а на оборотной — девиз «Польза, честь и слава».

Орденская цепь знака президента изготовлена из золота, серебра и эмали. На девяти из 17 звеньев изображены гербы России, а на восьми остальных размещён девиз «Польза, честь и слава». На оборотной стороне звеньев — эмалированные накладки, на которых выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента и год его вступления в должность.

Орден новоизбранному президенту передаёт его предшественник. Если глава государства переизбирается на следующий срок, то знак президентской власти ему не вручается. Так, в 2004 году, когда Владимир Путин был избран президентом России во второй раз, орден на него не возлагался, а находился слева.

Также при Ельцине была заложена традиция выноса в начале инаугурации Конституции, штандарта, флага и знака президента военнослужащими Кремлёвского полка. Во время церемонии флаг и штандарт располагаются позади президента, а Конституция — по правую руку для принесения присяги.

Специальное издание Конституции в красном переплёте, а также регалии президентской власти существуют в единственном экземпляре. В конце церемонии дубликат штандарта поднимается над резиденцией главы государства в Кремле. Оригинал между церемониями хранится в сенатском корпусе Большого Кремлёвского дворца (корпусе №1).

Президент имеет право носить орден «За заслуги перед Отечеством» I степени как по торжественным случаям, так и во время исполнения своих ежедневных обязанностей. По истечении полномочий бывший глава государства может попросить изготовить для него дубликат знака президента.

На инаугурации, помимо действующего главы государства, рядом с избранным президентом РФ должны присутствовать председатель Конституционного суда (кладёт Конституцию для присяги. — RT), глава действующего правительства, спикеры Совета Федерации и Государственной думы.

Этот состав символизирует три ветви государственной власти — судебную, исполнительную и законодательную. Правда, в 1996 и 2000 годах на инаугурации находился ещё и глава ЦИК. Предстоятель Русской православной церкви присутствовал на вступлении избранного президента в должность дважды — в 1991 и 1996 годах.

Среди гостей инаугурации — судьи Конституционного суда, главы религиозных конфессий, сенаторы, депутаты, члены правительства, представители регионов, видные общественные деятели, высокопоставленные военнослужащие, главы дипмиссий иностранных государств и зарубежные лидеры. Общее количество присутствующих варьируется от 1,5 до 3 тыс. человек.

Присяга и смотр войск

В 2000 году в процедуру инаугурации было внесено множество изменений, которые придали церемонии вступления в должность президента РФ исключительно торжественный характер. Однако главная задача нововведений, как отмечают эксперты, состояла в том, чтобы подчеркнуть историческую преемственность государственной власти.

Изменилось место проведения инаугурации президента. С 2000 года она проводится в Андреевском (тронном) зале Большого Кремлёвского дворца, где были коронованы императоры Александр II, Александр III и Николай II. Исторический облик зала был восстановлен в 1990-е годы по указу Бориса Ельцина.

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Церемония начинается с торжественного выноса Конституции, флага, штандарта и знака президента. В этот момент кортеж избранного главы государства находится на Васильевском спуске. Затем лимузин президента въезжает в Спасские ворота и останавливается у Большого Кремлёвского дворца.

У входа главу государства встречает комендант Московского Кремля. Под оркестровый марш президент проходит Георгиевский и Александровский залы и поднимается на специальный подиум в конце Андреевского зала. Положив правую руку на Конституцию, избранный глава государства произносит присягу.

Её текст закреплён в четвёртой главе основного закона: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После присяги под звуки гимна РФ над резиденцией президента поднимается штандарт. Глава государства произносит инаугурационную речь и затем отправляется на Соборную площадь на смотр Кремлёвского полка. Эта традиция, заимствованная у императорской России, также существует с 2000 года. С 2004 года в небольшом параде участвует кавалерийский почётный эскорт.

Кремлёвскому полку отводится, пожалуй, наиболее важная роль на церемонии инаугурации. Военнослужащие в синих мундирах образца Отечественной войны 1812 года приветствуют президента в Большом Кремлёвском дворце и открывают ему двери в залы.

Парадные расчёты на Соборной площади укомплектованы военнослужащими в мундирах разных эпох, в том числе Преображенского и Семёновского полков. Историческая форма военнослужащих символизирует преемственность воинской славы России.

Военнослужащие Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля

РИА Новости

© Виталий Белоусов

По традиции покидающий свой пост глава государства перед входом в Большой Кремлёвский дворец проходит Соборную площадь, где благодарит полк за службу. Вступивший в должность президент перед началом парада поздравляет военнослужащих с годовщиной образования полка.

Подразделение ведёт свою историю с 8 апреля 1936 года, но День полка празднуется 7 мая, когда обычно проходит инаугурация президента. Именно в этот день в 1965 году подразделение было награждено орденом Красного Знамени за боевые заслуги в Великой Отечественной войне.

Аутентичная традиция

Процедура инаугурации президента России символизирует республиканский строй и светский характер государства, отметила в беседе с RT директор Центра международного протокола Гилана Михайлова. По её словам, это подчёркивает присяга президента на Конституции, а не на Библии, как, например, в США, и клятва верности народу.

«Российский церемониал вступления в должность главы государства близок к французской традиции. Наш президент, как и его французский коллега, проводит смотр военнослужащих в мундирах разных эпох, получает знаки власти от предшественника, а сама инаугурация проходит в закрытом помещении, где присутствуют избранные гости. Однако российский президент, в отличие от французского, произносит клятву», — пояснила Михайлова.

Эксперт добавила, что российская церемония инаугурация значительно отличается от американской, несмотря на то что в США — старейший в мире институт президентства (возник в конце XVIII века. — RT). Процедура вступления в должность главы Белого дома неизменно проходит на глазах около 200 тыс. граждан, которые каждые четыре года 20 января собираются в центре Вашингтона.

Михайлова полагает, что в Российской Федерации сложилась достаточно оригинальная процедура инаугурации. Россия заимствовала только общепринятые основные процедурные моменты — церемонию передачи власти, клятву соблюдать Конституцию, торжественный характер церемонии.

«Основной вклад в становление нашей аутентичной традиции был внесён службой протокола Бориса Ельцина. В 2000-е годы инаугурация менялась. Главным лейтмотивом было восстановление дореволюционных инсигний (внешних знакрв могущества. — RT), которые подчёркивали историческую преемственность. Принятые нововведения, на мой взгляд, значительно украсили церемонию», — заключила Михайлова.