Песков: Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации

Президент России Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая, не будет играть в хоккей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается хоккея, 7 числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в день инаугурации в графике президента что-то необычное, как это было шесть лет назад, когда он участвовал в матче Ночной хоккейной лиги.

Ранее Песков заявил, что Путин посетит матч открытия чемпионата мира — 2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в Московском Кремле.