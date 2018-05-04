Песков: Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации

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Президент России Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая, не будет играть в хоккей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации
  • Reuters

«Что касается хоккея, 7 числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в день инаугурации в графике президента что-то необычное, как это было шесть лет назад, когда он участвовал в матче Ночной хоккейной лиги.

Ранее Песков заявил, что Путин посетит матч открытия чемпионата мира — 2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в Московском Кремле.

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