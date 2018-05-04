Путин намерен посетить матч открытия ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин посетит матч открытия чемпионата мира-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока я вам могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира. Это будет матч сборных Российской Федерации и Саудовской Аравии», — сказал он.

По словам Пескова, посетит ли Путин другие матчи, «будет зависеть от того, как всё пойдёт».

Встреча Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 мск 14 июня на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве.