По знакомому маршруту: техосмотр автобусов может вновь перейти под контроль ГИБДД
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В России контроль за проведением технического осмотра автобусов предлагают передать ГИБДД. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
«МВД вышло с предложением, чтобы вернули контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведения осмотра автобусов, потому что мы видим после ДТП, насколько они «в хлам убитые» осуществляют перевозку людей», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что осмотр предлагается проводить два раза в год, сопровождая процедуру фото- и видеофиксацией «с подключением ГЛОНАСС».
«Чтобы этих вопросов касаемо недобросовестных операторов, которые продают диагностические карты, интегрируют их в систему базы учёта и получают на основании этого полис ОСАГО, не было. Это будет фактически исключено», — сказал глава ГИБДД.
Отметим, что в данный момент техосмотр транспортных средств находится в ведении Российского союза автостраховщиков.
Помимо этого, Черников рассказал, что ответственность для операторов технического контроля планируется ужесточить.
«Подготовлен очень серьёзный пакет (законодательный. — RT) по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля», — добавил он.
- Инспектор ГИБДД принимает документы от водителя
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Повысить эффективность
По мнению экспертов, предложения МВД позволят повысить эффективность исполнения процедуры техосмотра, особенно в сфере пассажирских перевозок.
«Эта мера, в принципе, правильная. Вопрос в том, как она будет исполняться. Техосмотр всегда был достаточно коррумпированной процедурой, его из-за этого и отдали страховым компаниям, потому что до этого особо эффективным он не был. Поэтому если техосмотр автобусов будет связан с коррупцией, то это эффекта не даст. Если же он под контролем ГИБДД таким не будет, то это даст позитивный эффект в плане надлежащего технического состояния автобусов», — сказал RT председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
При этом он пояснил, что и в настоящий момент технический осмотр проводят операторы, которые получают разрешение на это в ГИБДД.
«Сейчас проверку общественного транспорта осуществляют те же операторы, что и в ГИБДД, просто по договорам со страховыми компаниями. Если техосмотры будут проходить так, как они должны, в рамках закона, то это определённо повысит надёжность состояния общественного транспорта», — заключил эксперт.
Дети на борту
Отметим, что в конце марта резонансной стала история с неисправным туристическим автобусом, который вёз калининградских школьников на экскурсию в Берлин. Транспортное средство было остановлено немецкими полицейскими на трассе BAB-115 для проверки. Тогда были выявлены многочисленные нарушения в его системе безопасности.
«Результат был ужасающим: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплён и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены. Подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара», — подчёркивалось в пресс-релизе правоохранителей столицы Германии.
В связи с этим детей, почти 40 человек, было решено снять с поездки и направить домой. В Следственном комитете России по Калининградской области в связи с этим организовали проверку.
В борьбе против аварий
Как пояснил в беседе с RT президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, новые предложения МВД направлены в первую очередь на снижение аварийности.
«Законопроект в конечном счёте направлен на то, чтобы улучшить ситуацию с аварийностью, избежать жертв, связанных с авариями из-за неисправностей транспортных средств. Ведь и сами страховщики, и операторы техосмотров нередко грешили тем, что за 600 рублей без всякого техосмотра могли выдавать талон, который позволял ездить без проведённого контроля», — рассказал он.
В связи с этим он положительно оценил введение процедуры фиксации прохождения транспортными средствами технического осмотра.
«Нужно вводить фото- и видеофиксацию прохождения техосмотра. Это особенно важно для грузового транспорта, автобусов и других перевозочных средств, которые иногда эксплуатируются так нещадно, что становятся причинами аварий», — подчеркнул Юргенс.