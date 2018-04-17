В Москве с начала года в ДТП погибли 88 человек
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«В столице за три месяца 2017 года погибли 108 человек, а в этом году за тот же период — на 20 человек меньше», — приводит сообщение газета «Известия».
Отмечается, что снижение числа погибших было достигнуто благодаря установке камер, изменению схемы движения, а также появлению на пешеходных переходах дополнительной подсветки.
Ранее Inforeactor передавал, что власти Москвы заявили о снижении количества ДТП на 59% с 2010 года.