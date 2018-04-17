В Москве с начала года в ДТП погибли 88 человек

Результатом совместной работы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и столичного управления ГИБДД стало снижение смертности на дорогах Москвы на 18,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

«В столице за три месяца 2017 года погибли 108 человек, а в этом году за тот же период — на 20 человек меньше», — приводит сообщение газета «Известия».

Отмечается, что снижение числа погибших было достигнуто благодаря установке камер, изменению схемы движения, а также появлению на пешеходных переходах дополнительной подсветки.

Ранее Inforeactor передавал, что власти Москвы заявили о снижении количества ДТП на 59% с 2010 года.