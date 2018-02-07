Приняли единогласно: Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума успешно прошёл первое чтение в Госдуме. Решение было принято депутатами единогласно. Уравнивание этих двух показателей должно произойти в мае нынешнего года. МРОТ будет доведён до 11 163 рублей. Как ранее отмечал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, для этого потребуется выделить дополнительные 39,3 млрд рублей. Эксперты считают, что нововведение поможет преодолеть социальное расслоение в российском обществе.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. За него проголосовали все депутаты, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Законопроект в первом чтении принят единогласно: 428 — за, против — нет, воздержавшихся — нет», — приводит его слова ТАСС.

Спикер Госдумы отметил важность этого решения. Он напомнил, какой сложный путь стране пришлось пройти за последние десятилетия.

«За 17 лет страна, которая претерпела столь серьёзные изменения, вышла на такие решения, которые мы сегодня с вами принимаем. … Это решение касается миллионов граждан. Это решение мы однозначно должны отметить как движение вперёд по пути социальной защиты граждан», — добавил Володин.

Таким образом, с 1 мая МРОТ в России достигнет 11 163 рублей в месяц.

Распределение средств

Между тем во время дебатов по законопроекту звучали и критические замечания. В частности, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил удивление тем фактом, что в бюджете так быстро нашлись средства для повышения МРОТ.

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«Возникает вопрос: а что такого произошло за новогодние праздники? Что привело к такому серьёзному экономическому росту, что в бюджете вдруг нашлось 40 млрд рублей, которых не могли найти в декабре при рассмотрении бюджета?» — цитирует РИА Новости депутата.

Впрочем, Нилов несколько завысил сумму, которую планируется направить на исполнение закона в случае его окончательного принятия. Так, министр труда и соцзащиты России Максим Топилин 25 января заявлял, что дополнительно потребуется 39,3 млрд рублей. По его словам, в эту сумму входят средства федерального бюджета (7,5 млрд рублей), а также региональных и муниципальных бюджетов (31,8 млрд рублей). Топилин добавил, что дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд рублей.

Как это будет

Повышение минимального прожиточного минимума должно осуществляться постепенно. Так, с 1 января нынешнего года он увеличился до 9 тыс. 489 рублей в месяц, что составляет 85% от прожиточного минимума. До этого МРОТ находился на уровне 7 тыс. 800 рублей.

После января минимальный размер будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что его реализация повлияет на 3 млн человек, из которых 1,6 млн работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Изначально планировалось, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму не раньше 1 января 2019 года. Однако президент России Владимир Путин выступил за ускорение этого процесса.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем», — заявил он 10 января.

При этом, по данным Росстата и Минтруда за апрель 2017-го, порядка четырёх млн человек, включая 1,6 млн бюджетников, получали зарплату ниже прожиточного минимума.

Ожидаемый эффект

Как отмечают эксперты, нововведение поможет хоть и незначительно преодолеть социальное расслоение общества. Вместе с тем, отмечают они, властям не стоит ждать, что после их шагов сразу же снизится число серых зарплат.

«Это большая победа здравого смысла и справедливости. Сильно, конечно, это не уменьшит социальное расслоение общества. Но это хоть какой-то шаг к сужению разрыва», — заявил в беседе с RT научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Важным решением считает повышение МРОТ и доктор экономических наук, профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Александр Бельчук.

«На первый взгляд, не так много людей получает зарплату очень низкого уровня, но это лишь поверхностное впечатление. На самом деле их довольно много, особенно в провинции. ... Это очень серьёзный знак, что государство и, надеюсь, предприниматели будут больше заботиться о рабочем персонале», — пояснил RT эксперт.

Он также отметил, что этот шаг властей благоприятно скажется на развитии экономики, так как повышение доходов закономерно вызовет увеличение потребления и расходов.

На этом не остановимся

Историческим решением одобрение законопроекта по МРОТ назвал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его мнению, уравнивание этого показателя с прожиточным минимумом — лишь начало. В дальнейшем политикам надо будет задуматься о повышении прожиточного минимума.

«У нас в ТК было прописано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. То есть мы наконец-то сделали из этой спящей нормы действующий закон. Безусловно, мы на этом не остановимся и будем думать о повышении того же прожиточного минимума. Мы впервые в истории уравняли эти позиции, и это означает, что есть тенденция к тому, чтобы выводить большую часть нашего населения из бедности. МРОТ — это фундамент, от которого мы пойдём вверх», — рассказал Вострецов RT.

Он подчеркнул, что в первую очередь законопроект улучшит положение работников бюджетной сферы.

«Это наши врачи, учителя, младший педагогический состав и медперсонал, работники культуры. Также это затронет тех, кто получает пособия по инвалидности и так далее. То есть, это притянет вверх и все эти выплаты. Большая доля таких граждан на себе это ощутит — все, кто получает меньше 11 тыс. 163 рублей», — пояснил депутат.

Следующим этапом улучшения социальной жизни россиян Вострецов считает пересмотр параметров потребительской корзины.

«Нужно будет добиваться того, чтобы прожиточный минимум был более реалистичным, чтобы он включал в себя не только потребительскую корзину, но и ЖКХ, и траты на транспорт. Поэтому, думаю, следующий шаг, которым будет заниматься правительство,— это пересмотр потребительской корзины.