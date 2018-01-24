«Закон прямого действия»: правительство выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Правительство России распорядилось в 2018 году выделить 14,5 млрд рублей на увеличение оплаты труда отдельным категориям бюджетников. Почти половина ассигнований будет направлена на повышение зарплат в сфере образования, по 23,5% от выделенной суммы пойдут на науку и здравоохранение. Ещё 500 млн рублей получат бюджетники от культуры. Эти меры принимаются в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина.

Российское правительство распорядилось выделить 14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда отдельным категориям бюджетных работников в 2018 году. Эти меры принимаются в рамках майских указов и ряда других постановлений президента России Владимира Путина.

В Минфине сообщили, что в федеральном бюджете на 2018 год на эти цели зарезервированы ассигнования в размере 15,4 млрд рублей. 94,2% от этой суммы — 14,5 млрд — будут направлены на увеличение зарплат бюджетникам в сфере образования (46,8%), науки (22,1%), здравоохранения (22,1%) и культуры (3,2%).

«Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на эти цели. В том числе: в сфере образования — 7,2 млрд рублей, в сфере науки — 3,4 млрд рублей, в сфере здравоохранения — 3,4 млрд рублей, в сфере культуры — 0,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остаток резерва ассигнований в размере 0,9 млрд рублей будет распределён между главными распорядителями средств федерального бюджета по решениям правительства России. Это распределение будет проведено «с учётом анализа итогов достижения установленных указами президента России целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетных учреждений и темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности».

«Принятое решение направлено на достижение в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — отмечается в постановлении.

Главными получателями средств на повышение зарплат бюджетников в сфере образования станут Минобрнауки (около 4,7 млрд рублей), Минздрав (458,5 млн), Минсельхоз (325,8 млн) и Минобороны (250,7 млн рублей).

В отдельные статьи бюджетных ассигнований выделены Московский государственный университет имени Ломоносова (154,4 млн), Санкт-Петербургский государственный университет (116,2 млн), Российская академия народного хозяйства и государственной службы (62,8 млн) и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (3,5 млн рублей).

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В сфере науки большую часть ассигнований получит Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) — более 2,2 млрд рублей. Также крупными реципиентами целевой помощи будут Минобрнауки (286,7 млн), Минобороны (197,7 млн) и Минздав (166,4 млн рублей).

Из 3,4 млрд рублей, направленных на финансовое обеспечение повышения зарплаты работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, значительную часть получат структуры Минобороны (почти 1,5 млрд рублей). 665,4 млн будет выделено на эти цели Роспотребнадзору, 379,5 млн — МВД России, 249 млн — ФМБА России, а 248,9 млн рублей — Роструду.

Из 500 млн рублей ассигнований, выделенных на повышение зарплат бюджетникам в учреждениях культуры, 384,4 млн получит Минкультуры. В отдельные статьи выделены Большой театр (38,3 млн), Эрмитаж (21,6 млн) и Госфильмофонд (3 млн рублей).

«Средства направляются в регионы»

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал RT подписанное кабинетом министров распоряжение. По его словам, в принятом на 2018 год бюджете, чётко записаны нормы по выполнению майских указов президента Путина, «речь идёт о выполнении дорожной карты по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы».

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«Эти средства направляются в регионы для того, чтобы чётко и ясно выполнить всю нормативно-правовую базу, которая следует из указов 2012 года. Речь идёт о выполнении требования по двукратному превышению средней заработной платы для преподавателей, врачей, учителей в школах. Это закон прямого действия», — отметил собеседник RT.

Как подчеркнул сенатор, власти должны убедиться, что каждый регион справится с этими показателями. По его словам, работа ведётся несмотря на то, что некоторые специалисты подвергали сомнению возможность выполнения указов.

«Этот указ обязал по всей стране установить единый порядок отношения к заработной плате работников бюджетной сферы, единообразие в подходах позволило обеспечить чёткую и ясную картину», — отметил Рязанский.

Председатель комитета Совфеда по соцполитике подчеркнул, что в ходе реализации предпринимаемых мер важно не забывать о стимулировании молодых специалистов.

«Безусловно, в рамках будущих процедур должна быть увеличена доля заработной платы, которая направляется на окладную форму. Для людей со стажем важна мотивирующая часть заработной платы, которая идёт сверх должностного оклада. В ней есть поощрения за качество работы, за квалификацию. Если мы не сможем соблюсти разумную норму постоянной составляющей и мотивирующей, то в сложное положение поставим молодых специалистов. У них пропадёт стимул приходить в бюджетную сферу. Конечно, останавливаться на достигнутом нельзя», — заключил Рязанский.