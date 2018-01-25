Топилин: на повышение МРОТ потребуется дополнительно 39 млрд рублей

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей.

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей», — цитирует «Газета.Ru» министра.

По его словам, из них объём средств федерального бюджета — 7,5 млрд рублей, региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд рублей.

Топилин добавил, что дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.