Топилин: на повышение МРОТ потребуется дополнительно 39 млрд рублей

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Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей.

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей», — цитирует «Газета.Ru» министра.

По его словам, из них объём средств федерального бюджета — 7,5 млрд рублей, региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд рублей.

Топилин добавил, что дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. 

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