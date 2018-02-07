Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
- Reuters
- © Eduard Korniyenko
Как передаёт РИА Новости, законопроект был поддержан всеми фракциями.
Ранее его одобрил комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Законопроект поступил в Госдуму 26 января. Он предлагает установить МРОТ в размере 11 163 руб. в месяц, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения.
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