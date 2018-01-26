В Госдуму поступил законопроект о повышении МРОТ

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая поступил в Госдуму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Предлагается рассмотреть решение, которое коснётся 3 млн наших граждан, — повышение минимального размера оплаты труда, приравняв его к прожиточному минимуму. Это решение вступит в силу, если этот законопроект будет принят, с 1 мая», — заявил Володин.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на министра труда и соцзащиты России Максима Топилина писала, что на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей.

С 1 января в России минимальный размер оплаты труда увеличился с 7800 рублей до 9489 рублей.