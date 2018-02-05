Профильный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ до прожиточного минимума

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал президентский законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

«Решение принимается», — цитирует РИА Новости главу комитета Ярослава Нилова.

Соответствующий законопроект поступил в Госдуму 26 января. Он предлагает с 1 мая установить МРОТ в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума.

Как передавала «Газета.Ru» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина, на реализацию инициативы потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей.