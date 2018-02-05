Профильный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ до прожиточного минимума

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал президентский законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

«Решение принимается», — цитирует РИА Новости главу комитета Ярослава Нилова.

Соответствующий законопроект поступил в Госдуму 26 января. Он предлагает с 1 мая установить МРОТ в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума.

Как передавала «Газета.Ru» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина, на реализацию инициативы потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru