О «маленьких гадёнышах»: как Собчак отреагировала на неудобный вопрос RT

Ведущая программы «Противоположности» Оксана Бойко в эфире RT поделилась впечатлениями от разговора с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак. В ходе интервью оппозиционный кандидат пригрозила телеканалу обращением в Роскомнадзор, когда журналист напомнила о некорректных высказываниях, которые ранее были сделаны, предположительно, Собчак. Политик сослалась на то, что обсуждать частные разговоры неэтично. Бойко в ответ заметила, что лишь пыталась выяснить отношение кандидата в президенты к избирателям.

Ведущая программы Worlds Apart на RT Оксана Бойко встретилась с кандидатом на пост президента России Ксенией Собчак. Оппозиционный кандидат рассказала о своей предвыборной кампании. В основном она говорила о бюрократии в России и о недостатке конкуренции, а также критиковала политику нынешних властей.

В ходе интервью Собчак заявила: она требует, чтобы в России соблюдалась Конституция и чтобы Владимир Путин участвовал в дебатах — у неё лично должна быть возможность задавать ему неудобные вопросы.

Однако к ней самой этот подход оказался неприменим.

В конце интервью разговор зашёл о правах женщин в России. Журналистка упомянула выложенный в сеть разговор — предположительно, Ксения Собчак общалась с управляющей ТСЖ. В беседе девушка с голосом, похожим на голос Собчак, назвала детей своих соседей «маленькими гадёнышами», так как из-за них она вынуждена рано просыпаться.

Сама Ксения Собчак отрицает подлинность этой записи.

В разговоре она отметила, что обсуждение частных бесед неэтично. По словам оппозиционного кандидата, она «не считает правильным обсуждать уголовно наказуемые действия». Однако отметим, что Конституция не запрещает обсуждать уголовные дела. Так, все (включая саму Собчак) обсуждают уголовное дело Алексея Навального.

«Это уголовно наказуемые действия, и вы это знаете. Конституция запрещает это делать — обсуждать это или даже сообщать об этом. Если вы покажете это на своём канале, я могу обратиться в Роскомнадзор, и он его закроет, потому что это нарушение закона. Поступать так я не стану. Просто говорю: мы не можем обсуждать то, что закон обсуждать запрещает», — заявила Ксения Собчак.

Ведущая попыталась возразить, что выложенная в сеть запись разговора предполагаемой Собчак уже стала достоянием общественности. При этом обсудить этот инцидент именно сейчас, в период предвыборной кампании, особенно важно: ведь, возможно, речь идёт об отношении кандидата в президенты к людям.

— Я считаю, что люди такого (слушать чужие разговоры. — RT) делать не должны. Это неэтично. И мама, когда я была маленькой…

— Неэтично? Учитывая то, что было сказано, вы заявляете о неэтичности?

— Да, это неэтично, потому что это моё частное… У себя дома я могу говорить всё, что считаю нужным. В своей переписке, частной переписке, я могу писать всё, что считаю нужным. И мама научила меня никогда не читать чужие смс, чужие письма и обсуждать записи телефонных разговоров…

— А ваша мать не учила вас быть вежливее с людьми, с которыми говоришь по телефону?

— Нет, так что я этим никогда не занималась. И мой вам совет: проявляйте достаточно этичности и не читайте чужих писем. Давайте поговорим о чём-нибудь другом.

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Позже в эфире RT Оксана Бойко сказала, что не согласна с подобной позицией. По мнению журналистки, те, кто баллотируется на пост президента, должны понимать, что личность политика будет рассматриваться со всех сторон и общественность в любом случае будет обсуждать, как политик ведёт себя не только в публичном поле, но и в жизни.

Бойко подчеркнула, что не переходила границ дозволенного, задавая свой вопрос. «Собчак, по сути, заявила, что у неё есть право на некоторую приватность. Но люди хотят видеть политиков не только с той стороны, с которой они себя преподносят, отвечая на камеру на удобные и лестные вопросы. Им нужно увидеть в них такие качества, как искренность и естественность, которые моя собеседница продемонстрировать не смогла», — считает ведущая RT.

Именно из-за таких ситуаций у Собчак появляются оппоненты, которые ни при каких условиях не будут за неё голосовать, пояснила Бойко.

«За время кампании я изменилась»

Оксана Бойко полагает, что подобный способ общения говорит о «снобистском отношении к людям» со стороны Ксении Собчак. И в контексте президентской кампании вполне понятно, почему новоиспечённый политик не хочет об этом говорить.

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«Вы умеете обращать внимание на нужды ваших соседей, тех, кто живёт через дорогу, или людей на другом конце страны?» — задала вопрос своей собеседнице журналист RT.

«Конечно! Именно этим я и занимаюсь сейчас. Именно в этом и состоит моя предвыборная кампания. И, кстати, за время этой кампании я сильно изменилась. Когда я иду к людям, я вижу, сколько у них проблем, и понимаю, что сейчас не могу решить их все. Я стараюсь изо всех сил, но вижу: иногда всё, что я могу сделать, — это обнять их и вместе с ними поплакать. Это максимум того, что я могу сделать. Разумеется, я принимала и принимаю это близко к сердцу», — заверила Ксения Собчак.

Тут Оксана Бойко пояснила, что время, отведённое на беседу, вышло. Она предупредила, что интервью заняло больше времени, чем планировалось, поэтому для эфира его придётся сократить. Полная же версия будет выложена в интернете. Ксения Собчак попросила не резать интервью и «обойтись без сокращений».

В апреле 2013 года в интернет попал телефонный разговор — предположительно, Ксении Собчак с, предположительно, управляющей ТСЖ. На аудиозаписи девушка с голосом, похожим на голос Собчак, возмущалась, что ремонтные работы в одной из квартир начинаются не в полдень, а на два часа раньше. Когда на другом конце провода ей попытались объяснить, что в доме живёт семья с маленькими детьми, которым днём нужен перерыв на тихий час, собеседница, предположительно Собчак, заявила, что из-за «мелких гадёнышей» она не высыпается, и сообщила, что детей она не любит, поэтому её не волнуют их потребности.