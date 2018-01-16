В Крыму назвали заявление Собчак о «неполноценности» жителей полуострова спекуляцией

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление телеведущей Ксении Собчак, которая была выдвинута кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», о том, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к миру».

«На мой взгляд, Ксения Собчак продолжает спекулировать на крымском вопросе, пытаясь заработать на этом политические дивиденды. Она в действительности продолжает противопоставлять себя крымчанам (в первую очередь) и всему российскому обществу, которое поддержало воссоединение Крыма с Россией. Сегодня крымчане чувствуют себя полноценными, полноправными гражданами России и на протяжении уже почти четырёх лет делают всё, чтобы Крым всесторонне развивался», — отметил Ганжара.

По словам депутата, кандидат в президенты не должен делать такие заявления.

«Безусловно, санкции влияют на жизнь на полуострове, но не делают нас ограниченными. Действительно, с точки зрения международных организаций, мы испытываем определённое давление — его испытывает вся наша страна. Это абсолютно не связано с Крымом. Нашим оппонентам просто нужен повод. Конечно, делая такие заявления, госпожа Собчак не найдёт сторонников. Человек, который хочет политического будущего в России, не может позволить себе такую риторику», — заключил Ганжара.

Ранее Собчак заявила, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к миру». В частности, телеведущая отметила, что на территории полуострова нет ни одного отделения Сбербанка и что в Крыму не будут проводиться матчи ЧМ-2018.